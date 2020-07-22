Sürdürülebilir kaynak artacak: Alternatif yeni yakıt hidrojen

Rüzgar ve güneş enerjisi kurulumları Türkiye'nin elektrik üretiminde en az maliyetli kaynaklar olarak öne çıkarken, bu kaynakların elektrik üretimdeki payının 2030'da yüzde 30'a çıkacağı öngörülüyor. SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi'nin "2030 Yılına Doğru Türkiye'nin Optimum Elektrik Üretim Kapasitesi" raporu yayımlandı. Türkiye'nin 2020-2030 döneminde elektrik üretime hacmi planlamasının 5 farklı senaryoya göre incelendiği rapora göre, enerji arz güvenliği ve uygun fiyatlı arz tedariğini sağlarken fosil yakıtlı kaynakların olumsuz çevresel ve ekonomik etkilerini sınırlandırmayı hedefleyen Türkiye'nin, enerji dönüşümünü planlaması gerekiyor. Bu kapsamda, Türkiye'de 2023 hedef ve stratejilerini temel alan, kısa ve uzun vadeli, entegre bir enerji ve iklim değişikliği stratejisine ihtiyaç duyuluyor.

TOPLAM GÜÇ 139 BİN MEGAVATA ERİŞECEK

Dengeli Politikalar Senaryosu'na göre, Türkiye'nin yıllık elektrik talebinin yüzde 3,9 büyüyeceği ve 2030 sonunda toplam kurulu gücün 139 bin megavat seviyesine ulaşacağı hesaplanıyor.

ALTERNATİF YENİ YAKIT HİDROJEN

Doğal gaz dağıtım şirketleri, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen hidrojenin doğal gazla harmanlanarak yakıt olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla Ar-Ge projesi geliştirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, doğal gaz dağıtım şirketleri EPDK tarafından sağlanan Ar-Ge desteğiyle “Yenilenebilir Doğal Gaz Üretimi-Power to Gas” projesi üzerinde çalışıyor. Şirketler, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen hidrojenin doğal gazla harmanlanmasından elde edilen kompozit gazın kullanımıyla, dışa bağımlılığı azaltmayı ve verimliliği artırarak emisyonların düşürülmesini hedefliyor.