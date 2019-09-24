Süt fiyatlarına kalite düzenlemesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, süt fiyatlarının belirlenmesinde düzenlemeye gideceklerini söyledi. Tek fiyat uygulamasını sonlandırmayı düşündüklerini belirten Pakdemirli, “Sütün vasıflarını gözeten, özellikle yağ ve protein değerlerini önceleyen bir fiyatlama sistemine geçme üzerinde duruyoruz” dedi.

BÖLGESEL TEŞVİKLERE GEÇİYORUZ

Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF) tarafından düzenlenen “IDF Dünya Süt Zirvesi"nde konuşan Pakdemirli, Türkiye'nin potansiyelini katlayacak kritik birkaç politikayı, önümüzdeki günlerde hayata geçirmek için istişare ettiklerini belirtti. Büyükbaş hayvancılıkta genetik potansiyelini artıracak şekilde ıslah politikalarını destekleyeceklerini dile getiren Pakdemirli, “Et ve sütte, bölgesel teşviklere geçme fikrini değerlendiriyoruz. Çiğ sütün sınıflandırılması çalışmalarının da sonuna yaklaştığımızı müjdelemek istiyorum” diye konuştu.

ÇİN'E İHRACAT YAKIN

Dış piyasada, Türk süt ürünleri bilinirliğinin her geçen gün arttığını belirten, özellikle, labne peyniri dünyada Turkish Labne ismiyle tercih edildiğini vurguladı. Başta Orta Doğu’ya yapılan ihracatı, Uzak Doğu pazarına yaymayı hedeflediklerini aktaran Bekir Pakdemirli, bu kapsamda Çin'e Süt ihracatı yapmak amacıyla, Veteriner Sağlık Sertifikası üzerinde anlaşmayı sağladıklarını söyledi. Bakan Pakdemirli, 67 adet işletmenin, Çin'in gıda ithalatı ile ilgili sistemi CIFER'e kaydının yapıldığını dile getirerek, "Çin tarafının onaylamasına takiben, düşük riskli süt ürünleri için ihracat başlayacak. İran ve Özbekistan ile Sağlık Sertifikası konusunda, son bir yıl için anlaştığımızın da müjdesini vermek isterim" diye konuştu.

TARIMDA POZİTİF TABLO

Türkiye'nin tarımsal hasıla bakımından dünyada yedinci, Avrupa'da birinci sırada yer aldığını belirten Pakdemirli, Avrupa'da küçükbaş hayvan varlığında birinci, büyükbaş hayvan varlığında ikinci sırada yer alan ülkenin, süt üretiminde ise dünyada sekizinci, Avrupa'da üçüncü sırada yer aldığını söyledi. Türkiye'de 16,1 milyon büyükbaş, 44,3 milyon küçükbaş hayvan bulunduğuna dikkat çeken Pakdemirli, şunları kaydetti: "2002 yılına göre büyükbaş hayvanda yüzde 74, küçükbaş sayısında yüzde 44, süt üretiminde yüzde 163, kırmızı et üretiminde yüzde 166 artış sağlandı. Türk tarımı, bin 730 çeşit ürün ihraç eder konumuna geldi. Ülkemiz, tarım ürünlerinde 2018 yılında 12,8 milyar dolar ithalata karşılık 17,7 milyar dolar ihracat yaparak yaklaşık 4,9 milyar dolar fazla verdi." Süt ürünleri ihracatının ise yüzde 20 artışla 227,9 milyon dolara yükseldiğini belirten Pakdemirli, Türkiye'nin süt üretiminde, yüzde 102 ile kendine yeten ülke olduğunu vurguladı.

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SÜT OLMADAN GELECEK PLANI YAPILAMAZ

Judith Bryans

Sütün geleceğinin şekillenmesinde Türkiye’nin önemli yeri olduğunu aktaran Uluslararası Sütçülük Federasyonu Başkanı Dr. Judith Bryans ise, şunları söyledi: “Son zamanlarda hayvansal tarımı eleştiren ve iklim değişikliği nedeniyle hayvan sayısının azalması gerektiğini söyleyen pek çok rapor var. Bakıldığında, süt ürünleri olmadan gerçek gıda güvenliğini sağlayamayız. Sütü her alanda savunmamız gerek. Çevre konusunda üzerimize düşen sorumlulukları her zaman yerine getiriyor, iyileştirmeye devam ediyoruz."