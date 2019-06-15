Ekonomi Suudi Arabistan Petrol piyasası, yıl sonuna kadar dengelenecek
DÜNYA EKONOMİSİ

Suudi Arabistan: "Petrol piyasası, yıl sonuna kadar dengelenecek"

Suudi Arabistan: Petrol piyasası, yıl sonuna kadar dengelenecek

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih, petrol üreticilerinin yıl sonuna kadar petrol piyasasını dengede tutabileceğini umduğunu söyledi.

Haber Merkezi IHA
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih açıklamada bulundu.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih açıklamada bulundu.

G20 üyesi ülkelerin enerji ve çevre bakanları Japonya’nın Nagano Eyaleti’ndeki Karuizawa kasabasında bir araya geldi. Zirvede konuşan Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El-Falih, önümüzdeki senenin petrol piyasası için umut verici olduğunu söyledi. Halid El-Falih, “Önümüzdeki yıl sonuna kadar petrol piyasasının dengeleneceğini umut ediyoruz. Bunun için çalışıyoruz” dedi.

El-Falih, aybaşında Petrol İhraç Eden Ülkeler Organizasyonunda (OPEC) petrol arzının kısıtlanması üzerine varılan anlaşmanın uzatılmasının yakın olduğunu söylemişti. Ancak OPEC üyesi olmayan petrol ithal eden ülkeler, petrol üretiminin kısıtlanması hakkında daha fazla görüşme talep ediyor.

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