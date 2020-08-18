Yeni döneme yeni marka ve yeni ticaret unvanı ile giriyor

T-Systems Türkiye, Deutsche Telekom markasının sürdürülebilirliği esasıyla yeni markası ve ticaret unvanı Ortaklar Genel Kurul Kararıyla “DEUTSCHE TELEKOM GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS TELEKOMÜNİKASYON LİMİTED ŞİRKETİ" olarak yenilendi.

Deutsche Telekom Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, “Dijital dönüşümün değerini ve stratejik önemini yaşadığımız pandemi sürecinde son derece yoğun bir şekilde hissettik. Bu süreci, iş ortaklarımızın bize duyduğu güvenden aldığımız güçle başarılı bir şekilde yönetmeyi başardık” dedi.

Kılıçoğlu, “Kurumsal sürdürülebilirlik ve marka değerinin, güçlü bir finansal yapıya sahip olmak kadar önem kazandığı bu yeni dönemde, yeni markamız ve yeni ticaret unvanımız ile daha güçlü çözümler üretmeye, iş ortaklarımız ve ülkemiz ekonomisi için değer yaratmaya devam edeceğiz” yorumlarını yaptı.

Alınan bu kararın, kurum kültürü ve kurumsal değerler açısından hiçbir değişime yol açmayacağını kaydeden Kılıçoğlu, “Yenilenen yüzümüzle müşterilerimizin alışık olduğu hizmet kalitesini daha üst seviyelere taşıyarak, sektörün geleceğini şekillendirmeye ve paydaşlarımızla birlikte başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

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