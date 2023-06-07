Takım elbise tasarımıyla dünyaya açıldı

Türkiye'de e-ticaret pazarının büyümesi tam gaz sürüyor. Türk markaların, üreticilerin ve firmaların pazara girmesiyle büyüyen e-ticaret alanı, KOBİ'lerin ve bireysel girişimcilerin de faaliyetleriyle Türk ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ürün fotoğrafçılığı mesleğini icra eden girişimci Uğur Aydın, kendi tasarladığı takım elbiseleri yurt dışına ihraç ediyor. Bu işe 2018 yılında Laberde Şirketi'ni kurarak başlayan Uğur Aydın, üretimim ve tasarımını yaptığı ürünleri Amerika ve Afrika bölgelerine satarak kendisine ek gelir sağlıyor.

Laberde'nin Türkiye'de imalat yapan yüksek kaliteli tekstil-ayakkabı gibi ürünleri kendi online satış sitesinde (www.laberde.com) tüm dünyaya pazarlayan bir yerli girişim olduğunu ifade eden Aydın, "2018 yılında ek gelir amaçlı başladığım bu işle e-ticaret dünyasına katıldım. Kazancım zaman geçtikçe yükseldi. Şu anda aylık 300 takım elbise satıyoruz. Bu sayıyı 1.000'e çıkarmak istiyoruz. İhracat yaparak hem ben kazanıyorum hem de ülkeme döviz kazandırıyorum" şeklinde konuştu. Ağırlıklı olarak erkek takım elbisesi sattığını vurgulayan Aydın, şunları söyledi: "Ayakkabı, kemer gibi ürünleri de üretip ihracatını yapıyoruz. Fiziki mağazamız yok, sadece " online olarak hizmet veriyoruz. İşler artarsa dükkan açmayı da düşünebilirim. Siparişleri 2-4 iş günü içerisinde müşterilere ulaştırıyoruz. Yüklü sipariş geldiği zaman yoğun çalışıyoruz."