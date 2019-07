Taksicilerden ÖTV çağrısı: Her ay 300 aracı yeniliyoruz İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu, "Taksicilere özel uygulanan ÖTV muafiyeti geri gelirse piyasaya can veririz. Biz sadece İstanbul’da 17 bin 395 taksiyi temsil ediyoruz, her ay 300 otomobilimizi yeniliyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi 16 Temmuz 2019, 11:00 Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019, 12:29 AA