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OTOMOTİV

Taksicilerden ÖTV çağrısı: Her ay 300 aracı yeniliyoruz

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Aksu, "Taksicilere özel uygulanan ÖTV muafiyeti geri gelirse piyasaya can veririz. Biz sadece İstanbul’da 17 bin 395 taksiyi temsil ediyoruz, her ay 300 otomobilimizi yeniliyoruz." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, haziran sonunda taksicilere uygulanan otomobil alımındaki ÖTV muafiyetinin bittiğini hatırlatarak, tekrar geri gelmesi halinde otomotiv piyasasını canlandıracaklarını belirtti.

2019’un ilk yarısında sıfır oto satışlarının yüzde 44 azaldığını, takip ettikleri verilere göre ÖTV muafiyet ve teşviklerinin sona erdiği son 12 günde Türkiye genelinde satılan otomobil sayısının da 200'ü geçmediğini kaydeden Başkan Aksu, "Sektördeki ÖTV indiriminin yanı sıra taksicilere özel uygulanan ÖTV muafiyeti geri gelirse piyasaya can veririz. Biz sadece İstanbul’da 17 bin 395 taksiyi temsil ediyoruz, her ay 300 otomobilimizi yeniliyoruz. Satışların bir anda kesilmesinde bize özel uygulanan ÖTV muafiyetinin haziran sonu itibarıyla bitmesinin de etkisi var." değerlendirmesinde bulundu.

Aksu, taksicilere ÖTV muafiyetinin 13 Ekim 2016’da verilmeye başlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Temmuz 2019’a kadar süren ÖTV muafiyeti kapsamında araç parkımızı tamamen yeniledik. Konforlu araçlarla daha kaliteli hizmet vermeye başladık. Ancak teşviğin bitmesi ile araç değişim planları tamamen askıya alındı.Teşvikler müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermemizi ve ülkemizi müşterilerimize karşı daha iyi araçlarla temsil etmemizi sağlıyordu. Bu teşviklerin geri gelmesi ayrıca ekonomiye de can suyu olacaktır."

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