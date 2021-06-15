Ekonomi Bir ülke daha kripto parayı kabul etmeye hazırlanıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Bir ülke daha kripto parayı kabul etmeye hazırlanıyor

El Salvador'un Bitcoin’i yasal para birimi kabul eden ilk ülke olmasının ardından Tanzanya Devlet Başkanı Hassan da ülkesinin merkez bankasına kripto parayla ilgili çalışmalar yapmaları ve kripto paralara karşı hazırlıksız yakalanmama çağrısı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tanzanya kripto parayı kabul etmeye hazırlanıyor
Foto/arşiv

The Citizen gazetesinin haberine göre, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan, dünyada kripto paraya olan ilginin arttığına işaret ederek, Tanzanya Merkez Bankasının hazırlıksız yakalanmamak için gerekli çalışmaları başlatmasını istedi.

"KRİPTO VE BLOK ZİNCİR ÇAĞI DOĞUYOR”

Hassan, dünyada pek çok ülkenin dijital paraları kabul etmediğini ancak Tanzanya Merkez Bankasının hazır olmak için bu gelişmelerle yakından ilgilenmesi gerektiğini belirterek, "Kripto ve blok zincir çağı doğuyor." dedi.

Orta Amerika ülkesi El Salvador, 9 Haziran'da kripto para birimi Bitcoin'in mecliste yasallaşmasının ardından dünyada dijital parayı resmen kabul edilen ilk ülke olmuştu.

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