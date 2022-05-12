Ekonomi Tapu işlemleri yurt dışına taşınıyor Yurt dışı açılımında 6+6 formülü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tapu işlemleri yurt dışına taşınıyor: Yurt dışı açılımında 6+6 formülü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne, 2019 yılında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yurt dışında bulunan Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de bulunan taşınmazlara ilişkin tapu ve kadastro işlemlerini bulundukları ülkeden yapabilmelerini sağlamak amacıyla teşkilat kurma yetkisi verildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Tapu işlemleri yurt dışına taşınıyor: Yurt dışı açılımında 6+6 formülü
ARŞİV

Türkiye, tapu işlemlerini yurt dışına taşıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne, 2019 yılında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yurt dışında bulunan Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de bulunan taşınmazlara ilişkin tapu ve kadastro işlemlerini bulundukları ülkeden yapabilmelerini sağlamak amacıyla teşkilat kurma yetkisi verildi.

10 ülkede 12 farklı temsilcilikte tapu ve kadastro hizmetlerinin verilmesi kararlaştırıldı. Alınan bilgilere göre yurt dışı tapu açılımında 6+6 formülü uygulanacak.

İLK DALGADA 6 TEMSİLCİLİK

Buna göre, ilk etapta Bakü, Berlin, Düseldorf, Paris ve Brüksel başkonsolosluklarında temsilcilik açılması planlanıyor. Daha sonra ise Doha, Kuveyt, Üsküp, Oslo, Lefkoşa ile Londra ve Stuttgart başkonsolosluklarında temsilcilik açılacak.

Üç boyutlu tapu-kadastro
EKONOMİ
Üç boyutlu tapu-kadastro

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 5 ülkede temsilcilik açıyor
EKONOMİ
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 5 ülkede temsilcilik açıyor
Kudüsün kızını resmetti

Kudüs'ün kızını resmetti

​İdlibli grafiti sanatçısından anlamlı eser.
Kupada finalin adı belli oldu

Kupada finalin adı belli oldu

​Sivasspor, rövanş maçında hata yapmadı ve adını finale yazdırdı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin: Çıplak arama yöntemi uygulansa en başta ben karşı çıkarım

Bu pazar seçim olsa hangi parti kazanır?

Kitap kokusu ülkeye yayılıyor
Hayat

Kitap kokusu ülkeye yayılıyor

Kitapseverler gevşeyen pandemi kuralları sonrası kitap fuarlarına kavuşuyor. Yayın sektörünün ve okuyucuların uzak kaldığı kitaplar, imza günleri ve söyleşiler mayıs ayıyla birlikte yeniden canlanıyor.
Ulusal kalkınmaya yerel destek imzası: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı ile Birleşmiş Milletler arasında iyi niyet protokolü
Gündem

Ulusal kalkınmaya yerel destek imzası: Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı ile Birleşmiş Milletler arasında iyi niyet protokolü

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı ile Birleşmiş Milletler arasında iyi niyet protokolüne imza atıldı. BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine 2023’e kadar ulaşmasını amaçladıklarını söyledi. WALD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Duman ise, “Vakıf olarak ülkemize kattığımız değerleri geliştirerek 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yerelleştirilmesi amacıyla çalışmalarımızı katılımcılık, demokrasi, gençlik gibi birçok farklı alanda devam ettirmekteyiz” dedi.
Dezenformasyonun son hedefi göçmenler
Gündem

Dezenformasyonun son hedefi göçmenler

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Yerel Medya Çalıştayı’ başladı. İki gün sürecek çalıştayın açılışında konuşan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Maruz kaldığımız sistematik dezenformasyonun son hedefi ülkemizin göçmen politikası oldu” dedi. Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu da, ‘Dezenformasyonla Mücadele ve Medya’ oturumunda dezenformasyona karşı enformasyonun önemine dikkat çekti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.