Tapu işlemleri yurt dışına taşınıyor: Yurt dışı açılımında 6+6 formülü

Türkiye, tapu işlemlerini yurt dışına taşıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne, 2019 yılında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yurt dışında bulunan Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye’de bulunan taşınmazlara ilişkin tapu ve kadastro işlemlerini bulundukları ülkeden yapabilmelerini sağlamak amacıyla teşkilat kurma yetkisi verildi.

10 ülkede 12 farklı temsilcilikte tapu ve kadastro hizmetlerinin verilmesi kararlaştırıldı. Alınan bilgilere göre yurt dışı tapu açılımında 6+6 formülü uygulanacak.

İLK DALGADA 6 TEMSİLCİLİK

Buna göre, ilk etapta Bakü, Berlin, Düseldorf, Paris ve Brüksel başkonsolosluklarında temsilcilik açılması planlanıyor. Daha sonra ise Doha, Kuveyt, Üsküp, Oslo, Lefkoşa ile Londra ve Stuttgart başkonsolosluklarında temsilcilik açılacak.

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EKONOMİ Üç boyutlu tapu-kadastro