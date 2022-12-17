Ekonomi Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
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Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak üzere, 59 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak
Foto: Arşiv.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; başvurular, 26/12/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.c... internet adresi üzerinden yapılacak. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

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