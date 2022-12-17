Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alacak

Ekonomi

Eximbank’a 7 yıl vadeli 150 milyon avro kredi

Türk Eximbank, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın garantisi altında Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile 150 milyon avro tutarında azami 7 yıl vadeli kaynak için kredi anlaşması imzaladı. Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, “Temin edilen bu kredinin en az 53 milyon avrosunun kadın ihracatçılar ve kadının işgücüne katılımını destekleyen özel sektör KOBİ’lerine kullandırılması hedeflenmektedir." dedi.