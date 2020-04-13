Tarihi kesinti kararı ile petrol fiyatları yükselişe geçti

OPEC adıyla bilinen ve 23 üyenin bulunduğu OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkelerin telekonferans yoluyla düzenledikleri 10'uncu Olağanüstü Bakanlar Toplantısı sona erdi.

Toplantının ardından OPEC Genel Sekreteri Mohammed Barkindo, yaptığı açıklamada, cuma günü alınan petrol üretim kesintisi kararının uygulanacağını bildirdi.

Buna göre, OPEC olarak bilinen grup, günlük ham petrol üretim miktarını 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar 10 milyon varil azaltacak.

Söz konusu kesinti, uygulanmaya başladığı tarihten itibaren örgütün en büyük kesintisi olarak tarihe geçecek.

KARAR SONRASI PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ

Gelişmeler üzerine, yeni haftanın ilk işlemlerinde Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 4.92 artışla 29.95 dolara, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3.18 artışla 32.66 dolara yükseldi.