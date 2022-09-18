Tarihi Nazilli Gar Binası restore ediliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale 23 Eylül 2022 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde bulunan TCDD 3. Bölge Müdürlüğü, Atatürk Caddesi, No:121/A, Alsancak adresinde gerçekleştirilecek. İhale sonucuna göre sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak.

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar İdare'ye elden teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İhalede, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmayıp, Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği esasları uygulanacak.

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