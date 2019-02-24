Tarihi surlar temizlenerek İstanbul’un en önemli millet bahçesi olacak

AK Parti Fatih Belediye Başkan Adayı Ergün Turan, Fındıkzade’de halk buluşması olan “Söz Sizde” programına katıldı. Vatandaşların sorularına cevap veren Turan, projelerini anlattı. Fatih’in her geçen yıl daha güvenli ve konforlu bir ilçe olacağını belirten Turan, otopark sorununun çözümü için de projelerinin olduğunu söyledi.

Otopark konusunun zamana yayılarak çözüleceğini vurgulayan Turan, "Belediyemizin çalışmaları var bazı mahallelerde çözümler daha rahat olacaktır. İç mahallelerde süreç uzayabilir. Vakıf arazilerde bu konu hakkında bir arkadaşımız çalışıyor. Eğer bu sorunlara çözümler üretemezsek Fatihlilerimiz semtleri çok sevmelerine rağmen başka yerlere taşınmak isteyebilir. Bu bir iddiadır beş yıl içerisinde Fatihimizi eski parlak günlerine döndürmek için çalışacağız, ciddi stratejiler ortaya koyacağız” dedi.

İHA Yıllardır bekleyen kara surların etrafı sur dibi temizlenecek. Alan sadece Fatih’in değil İstanbul’un en önemli millet bahçelerinden biri haline dönüşecek.

"GENÇLERİN YAŞAMLARINI KOLAYLAŞTIRACAĞIZ"

Gençler ile ilgili projelerini de anlatan Turan, "Gençlerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak sosyal alanları, sosyal donatı alanlarını ilk işimiz çoğaltmak olacak. Gençlerin her çeşit spor alanlarına ulaşabilecekleri imkanları en kısa sürede ortaya koyacağız. Fatih’in üç tarafı denizlerle çevrili özellikle gençleri denizle buluşturacak ciddi proje üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

"KADINLARA ÇOK GÜZEL MEKANLAR YAPACAĞIZ"

Kadınlarla ilgili çalışmalarına da değinen Ergün Turan, kadınlarla ilgili yaşamlarına dokunacak projelerinin olduğunu ifade ederek, “Burası ticaretin merkezi ama burada yaşayanlar bunun zahmetini çekiyor. Kadınların da bir gelir elde etmesi için bir proje üzerinde çalışıyoruz. İnşallah onlara da hafta sonları bir ya da iki gün el emeklerini satacakları çok güzel mekanlar yapacağız. Bu mekanları üretecekleri, eğitimlerini sağlayacakları, bir iki mahallede de ev hanımlarının kullanacağı üretime yönelik eğitimlerin verildiği ve satışların olduğu mekanlar olacak” dedi.

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İHA Spor yürüme alanları bisiklet yolları Topkapı’dan Yedikule’ye kesintisiz gelecek.

"KARA SURLARIN ETRAFINI TEMİZLEYECEĞİZ"

Belediye Başkan Adayı Ergün Turan Fatih’i çevreleyen tarihi surlarla ilgili projesini de açıklayarak, "Yıllardır bekleyen kara surların etrafını sur dibini temizleyeceğiz. Orayı sadece Fatih’in değil İstanbul’un en önemli millet bahçelerinden biri haline dönüştüreceğiz. Orada spor yürüme alanları bisiklet yolları Topkapı’dan Yedikule’ye kesintisiz gelecek. Onları buraya bağlayacak bir hat üzerinde de çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"İSTANBUL İÇİN ÖNEMLİ BİR MİLLET BAHÇESİ OLACAK"

Projeyle ilgili açıklamalarda da bulunan Turan, "Topkapı’dan Yedikule’ye uzanan surlar kısmında yapı yasaklı bir alan var. Yapı yasaklı alan olarak izah edilen ve bu bölgede özel mülkiyete konu yerler de var. Belediyenin, vakıfların ve Büyükşehir Belediyesi’nin kamulaştırdığı yerler var buralarda. İnşallah yeni dönemde buradaki bütün çalışmaları tamamlayıp Topkapı’dan Yedikule’ye kadar sur dibindeki sur bandının tamamını açacağız. Burayı halka açık bir hale getireceğiz. Rekreatif bir alan olacak, bir yapı olmayacak burada yürüyüş yolları, bisiklet yollarıyla tamamını inşallah inşa etmiş olacağız. Fatih içerisindeki en büyük park olacak. İstanbul içinde önemli bir millet bahçesi olacak" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 8 Üç yıl önce uçuş ömrünü tamamlayan 1985 model, 380 yolcu kapasiteli ve 100 ton ağırlığındaki Airbus A300 tipi uçak, iş insanı Cemal Işıldak (58) ve Nurettin Işıldak (56) kardeşler tarafından alternatif turizmde kullanılmak üzere satın alındı. İstanbul'dan Muğla'ya taşınabilmesi için uzman bir ekip tarafından 7 parçaya ayrılan dev uçak, TIR'larla, turistlerin yoğun olarak tercih ettiği tatil bölgelerinden Ula ilçesinin kırsal Kızılyaka Mahallesi'ne getirildi. Muğla- Fethiye karayoluna 10 metre mesafedeki 25 bin metrekarelik arazide 4 teknisyen ve 15 işçinin, restoran-kafeterya olarak kullanılacak uçağı birleştirmek için 15 Ekim'de başladıkları çalışmalar tamamlandı. İş insanı Nurettin Işıldak, turizme yeni bir konsept kazandıracaklarını belirterek, Uçağımız 85 model olduğu için hurdaya ayrıldı. Parçalara ayrılarak 7 TIR'la buraya getirdik dedi. Işıldak Boş bir şekilde satın aldık. Mimari dizayn kendimize ait olacak. Türkiye'de bizimle beraber bu büyüklükte 4-5 restoran uçak var. Şu anda maliyeti konusunda hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü evdeki hesap çarşıya uymuyor diye konuştu. Kokpit alanında bulunan eksik dijital malzemelerin de tamamlanacağını belirten Işıldak Her şeyi orijinale yakın olacak. Uçağımızla turizmi uçuracağız. Bir aksilik çıkmazsa mayıs ayında hizmete açacağız açıklamasında bulundu. Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek Hurda uçak restoran olarak hizmet verecek İstanbul'dan parçalara ayrılarak TIR'larla Muğla'nın Ula ilçesine getirilen Airbus A300 tipi hurda uçak, turizme hizmet verecek. 25 bin metrekarelik arazide 4 ay önce başlanan uçağın montajı tamamlanırken, dekorasyon işlemlerinin ardından mayıs ayında restoran olarak hizmete açılacak.



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