Ermenistan kabul etti: Azerbaycan ile Türkiye birleşecek, dört il ihya olacak

44 gün süren savaşın ardından Ermenistan ordusunun aldığı Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı sonrası Azerbaycan ordusu işgal altındaki bölgelerde yönetimleri bir bir ele geçirirken yapılan görüşmelerin ardından dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı.

Azerbaycan, Ermenistan ile imzaladığı anlaşma kapsamında Türkiye sınırında yer alan ve ülkenin geri kalanıyla bağlantısı bulunmayan tek toprağı olan Nahçıvan ile de bir kara koridoru kurulması sözünü aldı.

AZERBAYCAN İLE TÜRKİYE'Yİ BİRLEŞTİRECEK

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile yapılan anlaşmaya kendisinin ısrarı ile söz konusu maddenin konulduğuna dikkat çekerken, Rusya, Azerbaycan, Türkiye, İran ve isterlerse Ermenistan'ın da bu koridora katılabileceğini ve böylelikle bölgede beş ülkeli yeni bir işbirliği platformu oluşturulabileceğini söyledi.

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Aliyev, bu fikri hem Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hem de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilettiğini kendilerinin de bunu memnuniyetle karşıladığını belirtti.

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Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında kurulacak ulaşım koridorunun kontrolünü ise Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne bağlı Sınır Servisi'nin sağlaması planlanıyor.

Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtulması ile masaya gelen anlaşmada Nahçıvan koridorunun yer almasını değerlendiren uzmanlar ise bu hat ile Azerbaycan'ın uluslararası taşımacılık ve lojistik sistemindeki konumunun daha da güçleneceğinin altını çiziyor.

Azerbaycan'ın karadan bağlantısı olmayan tek toprağı Nahçıvan'a bağlantı yolu açılacak.

UCUZ ULAŞIMIN ÖNÜ AÇILACAK

Azerbaycan'ın diğer bölgeleri ile Nahçıvan arasındaki doğrudan ulaşım bağlantılarının yalnızca hava yoluyla mümkün olduğunu, ve söz konusu ulaşım koridorunun açılmasıyla, bu pahalı ulaşım aracına alternatif olan, daha ucuz ve daha fazla ihracat-ithalat hacimleri getirebilecek karayolu ve demiryolu hatlarının yapılmasının mümkün olacağını vurgulayan uzmanlar, böylelikle Nahçıvan'ın bölgesel ulaşım sisteminin ana damarı haline geleceğini vurguluyor.

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TÜRKİYE İLE TURİST HAREKETLİLİĞİ BAŞLAYACAK

Kuzey-Güney ulaşım koridoruna ve planlanan Kars-Iğdır-Nahçıvan demiryoluna entegre edilmesiyle hattın uluslararası kargonun Avrupa'ya taşınmasında da önemli bir rol oynayacağına değinen uzmanlar, Nahçıvan-Tiflis-Kars demiryolu, gelecekte Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun uzunluğuna göre nakliye maliyetlerini ve süresini 1,7 kat azaltacağını ve ayrıca Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye arabayla 343 km'lik kısa mesafe nedeniyle, iki ülke arasındaki ikili turist hareketine bağlı olarak ülkeye giriş yapan turist sayısının da artacağını belirtiyor.



Nahçıvan koridoru ile Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars ticaret merkezi haline dönüşecek.

TÜRKİYE'DEN 4 İLİ DİREK ETKİLEYECEK

Bu koridorun bir diğer avantajının da Türkiye ve Azerbaycan'ın karadan bağlaması olacağına değinen uzmanlar, Azerbaycan'dan Türkiye'ye yük taşımacılığının kolaylaşacağını ve hali hazırda geliştirilmekte olan Kars-Iğdır-Nahçıvan demiryolu hattına katılarak uluslararası kargoların Avrupa'ya taşınmasının mümkün olacağını ifade ederken, bu adım ile Azerbaycan'dan ihraç edilen ürünlerin nakliye maliyetlerinin düşeceğini ve Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars şehirlerini kapsayan Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesi de dahil olmak üzere tüm Türkiye ile ticari ilişkilerin daha da genişleyeceğine işaret ediyor.

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RUSYA'NIN DA İŞİNE GELECEK

Oluşturulacak koridor Rusya'nın Türkiye'ye erişimini de kolaylaştıracak. Rusya ile Türkiye arasındaki yıllık ticaret cirosu 25 milyar doların üzerine çıkarken, bu denli büyük bir ticaret hacmi göz önünde bulundurulduğunda daha uygun bir yolunun bulunması Rusya'nın da işine gelecek.

Nahçıvan koridoru üzerinden Türkiye'ye ucuz gazın yolunu açacak bir enerji hattının kurulması da gündemde.

UCUZ GAZIN DA YOLU AÇILDI

Azerbaycan'ın Ermenistan ile yaptığı anlaşma Türkiye için de ucuz gazın yolunu açacak. Azerbaycan'ın Nahçıvan'a kuracağı karayolu koridoru Türkiye'ye uzanacak yeni bir enerji hattını da gündeme getirdi. Hattın kurulması halinde Türkiye İran'a bin metreküpüne 490 dolar ödediği gazı Azerbaycan'dan 335 dolara alabilme fırsatını da elde edebilecek.