Ekonomi Tarım Bakanlığı kuru soğan ve patates ihracatının kısıtlanmasına açıklık getirdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım ve Orman Bakanlığından soğan-patates ihracatına ön izin açıklaması

Tarım Bakanlığı kuru soğan ve patates ihracatının kısıtlanmasına açıklık getirdi

Tarım ve Orman Bakanlığınca, kuru soğan ve patates ihracatının ön izne bağlanmasına ilişkin, "Bu karar, ihracata herhangi bir yasaklama getirmemiş olup, ülkemizin üretim, tüketim, stok, ihtiyaç ve yurt içi-yurt dışı piyasa fiyatlarının düzenli takip edilerek, söz konusu ürünlerin ihracatının ön izne bağlanmasını içermektedir" ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi AA
Kru soğan ve patates ihracatı ön izne bağlandı.
Kru soğan ve patates ihracatı ön izne bağlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "İhracatı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ" ile kuru soğan ve patates (tohumluk hariç) ihracatının ön izne bağlı mallar listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamada, alınan bu kararın, ihracata herhangi bir yasaklama getirmediği vurgulanarak, "Karar, ülkenin üretim, tüketim, stok, ihtiyaç ve yurt içi-yurt dışı piyasa fiyatlarının düzenli takip edilerek, söz konusu ürünlerin ihracatının ön izne bağlanmasını içermektedir. Söz konusu iki üründe 2019 yılı üretimlerimiz bir önceki yıla göre artış göstermiş ve ülke ihtiyacımızı karşılayacak seviyelere ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Patates ve kuru soğana ihracat kısıtlaması
EKONOMİ
Patates ve kuru soğana ihracat kısıtlaması

"Tüketici fiyatları dalgalanmasın diye"

Özellikle kuru soğanda en büyük üretici ve ihracatçı kimi ülkelerde bu yıl iklimsel olumsuzluklardan kaynaklı yaşanan üretim düşüşü ve ithalat talebinin yurt içi ve dışı piyasaları etkilediğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Patateste de aynı durumun yaşanmaması ve ihracat nedeniyle ülkemizde arz açığı oluşmaması, tüketici fiyatlarında dalgalanma yaşanmaması amacıyla ihracat ön izne bağlanmıştır. Piyasalar, Bakanlığımızca yakından takip edilmekte olup, gerektiğinde ülke menfaatleri ile üretici ve tüketiciyi koruyacak tedbirler hızla alınmaktadır, alınmaya devam edilecektir."

Menderes iki kez asılmış

Menderes iki kez asılmış

"​Sehpayı ayağıyla itti, ipin kopmasıyla yere düştü."
31 bin sivil daha göç etti

31 bin sivil daha göç etti

İdlib halkının saldırılardan Türkiye sınırına kaçışı sürüyor.
Süleymaninin cenazesinde izdiham: 35 ölü

Süleymani'nin
cenazesinde izdiham: 35 ölü

Kana bulanan cenaze töreni durduruldu.
YÖK'ten 'yerli otomobil' hamlesi

YÖK'ten 'yerli otomobil' hamlesi

​Doktoralı mühendis yetiştirilecek, aylık 4500 TL burs verilecek.
İnişte toprağa çıktık, iyi gözüküyoruz

İnişte toprağa çıktık, iyi gözüküyoruz

Pilot ile kule konuşmaları ortaya çıktı.
7 yılın zirvesinde

7 yılın zirvesinde

​ABD-İran geriliminin ardından altın fiyatları yükselişe geçti.

Saat 20.00'ye kadar uçuşa kapatıldı

Saat 20.00'ye kadar uçuşa kapatıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı.

Sayılarla restleşme: 52'ye 290'lı yanıt

Sayılarla restleşme: 52'ye 290'lı yanıt

Sayılar İran ve ABD arasında yaşanan dönüm noktalarına gönderme.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

Başakşehir'de Arda Turan'ın sözleşmesi feshedildi.
İki mahallede<br>yerli oto şaşkınlığı

İki mahallede
yerli oto şaşkınlığı

Arazi sahipleri mülklerine değer biçemiyor.
Araç alım satımında yeni dönem

Araç alım satımında yeni dönem

​Bakan Pekcan: Güvenli Satış Sistemi'ni getiriyoruz.
Trablus düşebilir!

Trablus düşebilir!

​Türkiye'nin asker gönderme kararı sonrası saldırılar şiddetlendi.
12 ile kuvvetli<br>yağış uyarısı

12 ile kuvvetli
yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul ve bazı illeri uyardı.
Tarihi gün yarın

Tarihi gün yarın

​Açılışını Erdoğan ile Putin birlikte yapacak.
Çekilmekten<br>başka çaresi yok

Çekilmekten
başka çaresi yok

Irak'ta 16 yıllık işgal için karar hükümette olacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.