Ekonomi Tarım Kredi marketlerde fiyatlar aşağı çekildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım Kredi marketlerde fiyatlar aşağı çekildi

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayramali Yıldırım: "Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık." açıklamalarında bulundu. Yıldırım, Tarım Market sayısını artmayı sürdürdüklerini, Mart 2022'de bin mağazaya ulaşacaklarını da bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Tarım kredi marketlerde fiyatlar ne olacak?
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Bayramali Yıldırım, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Mevduat" sistemini açıklamasının ardından döviz kurlarında yaşanan gerilemenin marketlerdeki ürün fiyatlarına etkisini değerlendirdi.

Son 3 ayda döviz kurlarında spekülatif bir artış yaşandığına dikkati çeken Yıldırım, "Bu aslında Türkiye gerçeklerinde olmayan bir yükselişti. Buna bağlı olarak girdi fiyatları çok arttığı için gıda ürünlerinde de fiyatlar arttı." diye konuştu.

"Yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrası döviz kurlarında devam eden geri çekilmeye işaret eden Yıldırım, "Girdi maliyetlerinde de bir indirim olması normaldir. Biz Tarım Kredi Kooperatif Market olarak vatandaşlarımızın yanında yer almak için girdi fiyatlarında indirim olmasını beklemeden indirimleri fiyatlarımıza yansıtmaya başladık. Dün yaptığımız çalışmayla beraber yüzde 30'a varan indirimlerimizi fiyatlarımıza yansıttık." ifadelerini kullandı.

Üretici firmaların da girdi maliyetleri düştüğü için bunu fiyatlara yansıtması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, konunun sosyal sorumluluk boyutunun da bulunduğunun altını çizdi.

Yıldırım, bakliyat grubu, yağ, deterjan ve kozmetik grubu gibi birçok üründe indirim yaptıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Un fiyatlarımızı yüzde 27 aşağı çektik, ayçiçeği yağında yüzde 11 civarında indirim oldu, tuvalet kağıtlarında yüzde 30'a yakın indirim yaptık. Temel ihtiyaçlarda indirimlerimizi hızlıca yaptık. Bu çalışmamız devam edecek. Biz devam ettikçe inanıyorum ki perakende sektöründe bizi takip edenler de indirim yapmak zorunda kalacak."

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