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Ekonomi Tarım Kredi "sabit oranlı kredi" faizini düşürerek kapsamını genişletti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım Kredi "sabit oranlı kredi" faizini düşürerek kapsamını genişletti

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tarımsal girdilere uygulanan sabit oranlı kredi faizinin yüzde 5,5'ten 4,5'e düşürüldüğünü belirterek, "Geçen yıl yem, tohum ve gübrede başlatılan sabit oranlı kredi uygulaması, yeni düzenlemeyle akaryakıt hariç tüm tarımsal girdileri kapsayacak şekilde genişletildi." dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Poyraz, Tarım Kredi'nin üretimde devamlılığı sağlamak için atılımlarına devam ettiğini söyledi.

  • Kooperatif ortaklarının kredi oranlarında meydana gelen dalgalanmalardan olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek için geçen yıl tarımsal girdilerin temininde sabit oranlı kredilendirme uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Poyraz, bu süreçte yaklaşık 160 bin üreticiye toplam 1,2 milyar lira tutarında kredi kullandırıldığını aktardı.

Poyraz, değişken kredi oranları nedeniyle üreticilerin büyük sıkıntılar yaşadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunu gidermek için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmeler yaptık. Güzel bir çalışma oldu. Bakanlığın 'finansman kararnamesi' kapsamındaki destekleriyle bizim uygulamalarımızı örtüştürdük. İlk etapta sertifikalı tohum, karma hayvan yemi ve kimyevi gübrede başlattığımız uygulamaya, mayıs itibarıyla zirai ilaç ve modern basınçlı sulama sistemlerini de dahil ettik. Tarımsal girdilerin sabit maliyet oranlarıyla kredilendirilmesi doğrultusunda çalışmalarımız sürecek."

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  • Poyraz, Tarım Kredi olarak ortaklarının uygun koşullarda finansmana erişimi için piyasadaki değişimleri yakından takip ettiklerine işaret ederek,

"Tarımsal girdilere uygulanan sabit oranlı kredinin faizini yüzde 5,5'ten 4,5'e indirdik. Geçen yıl yem, tohum ve gübrede başlatılan sabit oranlı kredi uygulamasının, yeni düzenlemeyle akaryakıt hariç tüm tarımsal girdileri kapsayacak şekilde genişletildi. Halihazırda akaryakıt haricindeki tüm tarımsal girdilerde sabit oranlı kredinin üreticilerimize maliyeti yıllık yüzde 4,5, dört yıla kadar vadeli olarak kullandırılan yatırım kredilerinde ise kredinin üreticilerimize maliyeti yıllık yüzde 6." diye konuştu.

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Tarımda yeni sigortacılık modeli

Tarım Kredi’de faizi minimuma indirmeyi hatta tamamen kaldırmayı hedeflediklerinin altını çizen Poyraz, şunları kaydetti:

"Kullandırdığımız sabit oranlı kredi miktarı artarak devam edecek. Tarımsal üretimde faizsiz bir sisteme geçmek için çalışmalarımız devam ediyor. Bu anlamda sigortacılık alanında Bereket Tekafül ile ilk adımı attık. Geleneksel sigortacılığın aksine tekafül sistemi İslami finans ilkeleriyle tam uyumlu faizsiz bir anlayışla çalışmaktadır.

  • Tekafül sigortacılığı, kooperatifçilikte olduğu gibi yardımlaşma, dayanışma ve paylaşımı amaçlayan sigortalıların, katılımcı kimlikleriyle dahil oldukları havuz modelidir. Geleneksel sigortacılıktan farklı olarak tekafül havuzunda hasar sonrası oluşacak bakiye üzerinden prim iadesi imkanı bulunmakta, fonlar ise faizsiz yatırım araçlarında değerlendirilmektedir."
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