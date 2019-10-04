Tarım Kredi'den mağaza atağı: 2 yıl içinde 500'e ulaşacak

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz yaptığı açıklamada, İstanbul'daki Tarım Kredi marketini ziyaretinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Tarımsal girdileri çiftçiye sağlamalarının yanı sıra çiftçinin ürettiği ürünleri de tüketiciye ulaştırmak için çaba harcadıklarını dile getiren Poyraz, söz konusu gayretlerini son birkaç yılda somut hale getirdiklerini söyledi.

OYNAT 00:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarım satış ofisinden alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'daki programa giderken konutunun yanında Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış ofisinden alışveriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirdi. BiP'te paylaş

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Poyraz, birlik ortaklarından alınan ürünleri tesislerde işleyerek tüketicinin kullanımına uygun hale getirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir diğer yöntem ise çiftçilerimizden ürünlerimizi alalım, kendimiz tesis kurmak yerine, aldığımız ürünleri özellikle eksik kapasite çalışan ama altyapısı düzgün olan sanayici arkadaşlarımıza teslim edelim. Sonra standardını kendimiz belirlediğimiz ürünleri kendi markamızla piyasaya sunalım."

Geçen yıl, ortaklarından 20 bin ton civarında buğday alıp makarna ürettirerek tüketiciye sunduklarını anlatan Poyraz, 30 bin tondan fazla domatesin de salça haline getirilerek satışa sunulduğunu vurguladı.

DHA Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki Tarım Kredi marketini ziyaret etmişti.

"Çiftçinin ürünü değerinde alınıyor"

Poyraz, çiftçiden ürünü değerinde almaya özen gösterdiklerini belirterek, zaman zaman piyasadaki arz daralmasından kaynaklanan yüzde 100'e yakın fiyat artışlarını takip ettiklerini söyledi.

Ürünün çiftçiye ve sonraki aşamalardaki maliyetlerinin belli olduğunu kaydeden Poyraz, "Tüketiciye geldiği zaman bu maliyetlerin üzerinde aşırı bir kar oluşuyorsa arada birileri aşırı kazanç elde ediyor demektir. Üreticimizin hakkını koruduğumuz gibi tüketicinin de hakkını koruyarak ucuz, kaliteli ve doğal ürüne ulaşmalarını sağlamamız gerekiyor." diye konuştu.

"Her ilde bir marketimiz olsun istiyoruz"

Poyraz, Tarım Kredi'nin ürünlerinin yaklaşık 26 bin markette satıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

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"Her köşede bir marketimiz olsun istemiyoruz ama her ilde bir marketimiz olsun, çiftçi ürettiği ürünü doğrudan doğruya tüketiciyle buluşturabilsin istiyoruz. 2017'de 1 şubeyle başlayan şu an 17'ye ulaşan, yıl sonuna kadar 50'ye çıkartacağımız market sayısını 2 yıl içerisinde 500'e ulaştıracağız. 500 marketi Anadolu'nun il ilçelerine doğru bir şekilde yaygınlaştırmak için planlama yapıyoruz."

Poyraz, marketlerde diğer kooperatiflerin ve kamu kuruluşlarının ürünlerinin de yer aldığına dikkati çekerek, özellikle kadın kooperatiflerini önemsediklerini ve yaygınlaşması için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

FOTOĞRAF 17 Erdoğan, MİLGEM Projesinin 4. gemisi olan TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1. Gemi Sac Kesme Törenine katılmak üzere Tuzla'ya gitmek amacıyla Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkış yaptı. Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına uğrayan Erdoğan, buradan alışveriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki vatandaşlarla da bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı. BiP'te paylaş

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Gıda arz güvenliğinin özgür bırakılacak bir alan olmadığını da vurgulayan Poyraz, birlik olarak üretici ve tüketiciyi mağdur edecek spekülasyonlara karşı devreye girecek alternatif yapı oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Poyraz, Tarım Kredi mağazalarında satılan un, mantı, zeytinyağı, süt, hellim peyniri ve kırmızı et gibi ürünleri de tanıttı.