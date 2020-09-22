Tarım makineleri yapay zekayla çalışacak

Avrupa Birliği fonu tarafından 5 milyon avroluk bir ödenekle desteklenen proje kapsamında kurulan merkezde, yapay zekaya sahip çapalama, ilaçlama, ekim-dikim makineleri gibi tarım aletleri geliştirilecek. KTO Karatay Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri ve mezunları tarafından AKİTEK bünyesinde geliştirilecek projelerle, ülkeye ekonomi, sağlık ve çevresel faktörlere ilişkin kazanımlar sağlamak hedefleniyor.

YATIRIMLAR ARTIYOR

AKİTEK proje ekibinden, KTO Karatay Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Oktay Altun, yapay zeka konusunda çok ciddi yatırımlar yaptıklarını söyledi. AKİTEK’in bu yatırımların başında geldiğini belirten Altun, “Buradaki odağımız, zirai aletler. Çünkü Konya, Türkiye’den ihraç edilen zirai aletlerin yüzde 60’ını üretiyor ama bu ürünlerin katma değerleri, dünyadaki ürünlere göre düşük. Amacımız buradaki zirai aletlere teknoloji eklemek, zeka eklemek ve bu sayede dünyada katma değeri olan zirai ürünler ortaya koyarak, özellikle Kafkasya, Orta Asya ve Afrika ülkelerinin pazarlarına girebilmek” diye konuştu.

ZİRAİ ALETLER AKILLANIYOR

Altun, yapay zirai teknolojilerin önemli bir pazar olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa Birliğinden aldığımız fon sayesinde ortaya çıkardığımız merkezimizde, zirai aletleri akıllı hale getireceğiz. Örneğin bitkilere ilacın akıllı bir sistemle verilmemesi gibi. Yapay zeka teknolojisinin uygulanabileceği çok sayıda zirai cihaz bulunuyor. Mesela çapalama makineleri. Normalde insan için emek isteyen bu işlem yapay zeka çapa makinesi sayesinde kısa sürede yapılabilecek. Yaptığımız çalışmaların Türkiye’ye sadece ekonomik katkı değil, insan sağlığı ve çevreye de faydada bulunacağını düşünüyoruz.”

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