Ekonomi Tarım ÜFEdeki artış aylık bazda yüzde 16yı aştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım ÜFE'deki artış aylık bazda yüzde 16'yı aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı. Mayıs ayı verilerine göre Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 16,18, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 154,97 artış gösterdi.

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Haber Merkezi AA
Tarım ÜFEdeki artış aylık bazda yüzde 16yı aştı
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin Tarım ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu endekste mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 16,18, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 100,17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 154,97 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 57,05 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişimlere bakıldığında, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 6,11, balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 9,46, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 16,73 artış kaydedildi.

Ana gruplarda aylık bazda tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 4,38, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 14,88, çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 59,15 artış hesaplandı.

Yıllık Tarım-ÜFE'ye göre 8 alt grup daha düşük, 2 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 55,11 ile diğer çiftlik hayvanları ve hayvansal ürünler, yüzde 61,80 ile koyun ve keçi, canlı, bunların işlenmemiş süt ve yapağıları oldu.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 273,94 ile lifli bitkiler, yüzde 230,22 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak belirlendi.

Aylık Tarım-ÜFE'ye göre 9 alt grup daha düşük, 1 alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Bir önceki aya göre artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 1,34 ile diğer ağaç ve çalı meyveleri ile sert kabuklu meyveler, yüzde 2,22 ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular olarak sıralandı.

Aylık artışın yüksek olduğu alt grup ise yüzde 18,28 ile canlı sığırlar (manda dahil), bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren alt gruplar ise sırasıyla yüzde 5,10 ile lifli bitkiler, yüzde 3,97 ile canlı kümes hayvanları ve yumurtalar olarak tespit edildi.

  • Endekste kapsanan 82 maddeden 18'inin ortalama fiyatında azalış, 48'inin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşirken 16 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı.

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