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Ekonomi Tarım ürünlerinde ihracata imaj ithalata kalite denetimi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım ürünlerinde ihracata ‘imaj’ ithalata ‘kalite’ denetimi

Ticaret Bakanlığı, geleneksel tarım ürünleri ihracatında ‘imaj’, haksız rekabete karşı ise ithalatlarında ‘kalite’ denetimleri ile göz açtırmıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarım ürünlerinde ihracata ‘imaj’ ithalata ‘kalite’ denetimi
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Ticaret Bakanlığı, geleneksel tarım ürünleri ihracatında ‘imaj’, haksız rekabete karşı ise ithalatlarında ‘kalite’ denetimleri ile göz açtırmıyor. Yaş meyve ve sebze, kuru ve kurutulmuş ürünler, bitkisel yemeklik yağlar ve ballar gibi geleneksel Türk tarım ürünlerinin yurt dışındaki güçlü imajının korunması amacıyla ihracatta, bahse konu ürünlere yönelik haksız rekabetin önlenmesi amacıyla ise ithalatta ticari kalite denetimleri yürütülüyor.

YÜZDE 2,8’İ DENETİMİ GEÇEMEDİ

  • Bu kapsamda, 2021 yılında yaklaşık 604 bin ihraç partisi ürünün yüzde 24’ünün denetlendiği, denetlenen ürünlerin yüzde 2,8’inin uygunsuz bulunarak ihracatına izin verilmediği bildirildi.

RİSKLER GÜNCELLENDİ

İhracatta denetimlerin yanı sıra hedef ülke ve öncelikli ülkelere yapılan tarım ihracatı incelenerek ilgili sektörler başta olmak üzere paydaşlardan alınan bildirimler de dikkate alınarak risk kriterleri ürün ve ülke bazlı olarak güncellendi.

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