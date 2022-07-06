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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil: Kurbanlık sayısı açısından sıkıntı yok

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık sayısı açısından sıkıntı olmadığını belirterek, "Son günlerde satışlar daha da yoğunlaşır ama yetiştiricilerimiz şu anda kurbanlıkların yüzde 80'inin satıldığını ifade ettiler." diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil: Kurbanlık sayısı açısından sıkıntı yok
​Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil

Nihat Pakdil, Gölbaşı Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde yaptığı değerlendirmede, söz konusu tesisin kurban ibadetinin yerine getirilmesi için uygun bir yer olduğunu söyledi.

Tüm illerdeki kurbanlık satış noktalarının denetlendiğini dile getiren Pakdil, kurbanlıkların sağlığı açısından sıkıntı olmadığını vatandaşların kurbanlık işlemlerini rahat bir şekilde yapabileceklerini bildirdi.

Pakdil, özellikle büyükbaş hayvanların küpeli olması gerektiğine dikkati çekerek küpe sayesinde vatandaşların, hayvanların aşılanma durumu ve geldikleri yere ilişkin bilgilere ulaşabileceklerini ifade etti.

"FAZLASIYLA HAYVANIMIZ MEVCUT"

Kurbanlık sayısı açısından sıkıntı olmadığını belirten Pakdil,

"Fazlasıyla hayvanımız mevcut. Kurban sonrasına yönelik olarak da eğer yetiştiricilerimizin satamadığı hayvanlar söz konusu olursa Et ve Süt Kurumu marifetiyle onları değerlendirme imkanı var. Kurumumuz bu konuda hazırlıklıdır." diye konuştu.

Pakdil, kurban satışları hakkında da bilgi vererek, "Kurban Bayramı'na daha 2 günümüz var. Son günlerde satışlar daha da yoğunlaşır ama yetiştiricilerimiz şu anda kurbanlıkların yüzde 80'inin satıldığını ifade ettiler." dedi.

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KURBANLIK SAHİPLERİNE ÇEVRE UYARISI

Kurbanlık kesimi sırasında çevrenin kirletilmemesi konusunda uyarılarda da bulunan Pakdil, kurbanlıklara ait atıkların sokaklara bırakılmaması ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.

Pakdil, kesimin ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğinin altını çizerek, kurban derisinin de iyi bir şekilde muhafaza edilmesi gerektiğini anlattı.

Vatandaşlara kesimhanelerden yararlanmalarını öneren Pakdil, bu yerlerde gerekli tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.

Tesisteki yetiştiricilerle de sohbet eden Pakdil, Hayvan Kayıt Sistemi'nden (TÜRKVET) küpe sorgulaması da yaptı.

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