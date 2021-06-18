Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 2 milyar 563 milyon TL'lik destek ödemesini gerçekleştiriyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter'daki hesabından destek ödemelerine ilişkin açıklama yaptı. Pakdemirli, 2 milyar 563 milyon 770 bin 722 TL'lik destek ödemelerini gerçekleştireceklerini belirterek, "Yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 143 bin 912 üreticimize 2 milyar 354 milyon 833 bin 985 TL, katı organik organomineral gübre desteği kapsamında 44 bin 468 üreticimize 79 milyon 613 bin 47 TL, hububat baklagil dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 18 bin 788 üreticimize 61 milyon 705 bin 775 TL, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 114 üreticimize 33 milyon 191 bin 96 TL, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 8 bin 795 üreticimize 27 milyon 54 bin 858 TL, çay budama masrafı desteği kapsamında 7 milyon 371 bin 960 TL olmak üzere toplamda 2 milyar 563 milyon 770 bin 722 TL'lik destekleme ödemelerini üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başladık. Hayırlı, bereketli olsun" dedi.

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EKONOMİ Bakan Pakdemirli açıkladı: Kimsenin ürünü ve hayvanı elinde kalmayacak gerekirse devlet alacak

130 MİLYON 410 BİN TL BESİ DESTEĞİ ÖDEMESİ BUGÜN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, 130 milyon 410 bin TL besi ve hastalıktan ari işletme desteğini bugün ödeyeceklerini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, "Büyükbaş Hayvan Besi Desteği kapsamında 47 bin 439 yetiştiricimizin 390 bin 39 baş hayvanı için 97 milyon 510 bin TL destek ödemesini, Hastalıktan Ari İşletme Desteği kapsamında 1336 yetiştiricimizin 135 bin 146 baş hayvanı için 32 milyon 900 bin TL destek ödemesi olmak üzere toplam 130 milyon 410 bin TL destek ödemelerini bugün ödüyoruz" dedi.