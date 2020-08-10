Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı Orman köylülerine kullandırılan kredilerde faiz kaldırıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarım ve Orman Bakanlığı açıkladı: Orman köylülerine kullandırılan kredilerde faiz kaldırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Orman köylülerine kullandırılan tüm ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinde faiz kaldırılmıştır" denildi. Ayrıca açıklamada, "Orman köyünde yaşayan gazilerin, şehidin dul ve yetimleri yanı sıra anne-baba ve kardeşlerinin öncelikli olarak kuraya tabi tutulmadan kredilerden faydalanabilmesi sağlanmıştır" ifadeleri kullandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı faaliyetlerinin 13 Haziran 2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 'Orman Köylülerini Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik' ve bu yönetmelikte muhtelif tarihlerde yapılmış değişiklik ile yürütüldüğü anımsatıldı.

Orman köylüsü lehine gerçekleştirilecek iyileştirilmeler ve yönetmeliğin bazı maddelerinin daha anlaşılır hale getirilmesi, yürürlükte bulunan mevzuat ile yönetmelik arasındaki uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla yönetmelikte tekrar değişiklik yapılması ihtiyacı olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

  • "Bu yönetmelik değişikliği ile özetle aşağıdaki iyileştirmeler sağlanmıştır. Orman köylülerine kullandırılan tüm ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinde faiz kaldırılmıştır. Olası doğal afet, salgın, vb. durumlarda orman köylülerinin taksitlerinin faizsiz ertelenebilmesi imkanı getirilmiştir. Orman köyünde yaşayan gazilerin, şehidin dul ve yetimleri yanı sıra anne-baba ve kardeşlerinin öncelikli olarak kuraya tabi tutulmadan kredilerden faydalanabilmesi sağlanmıştır. Kredi başvurularının Kurumun resmi elektronik ortamı üzerinden veya e-devlet üzerinden yapılabilmesi imkanı getirilmiştir. Kredi kullandırılan orman köylülerinin kabul edilebilir bir gerekçeyle krediden vazgeçebilmesi sağlanmıştır. Bu durumda vazgeçme tarihi itibariyle borcu ve aldığı hibeyi ödemesi esastır."

Orman köylülerine kredi müjdesi: Faiz alınmayacak!
EKONOMİ
Orman köylülerine kredi müjdesi: Faiz alınmayacak!
Abone Ol Google News
Koronavirüsü tespit ediyorlar

Koronavirüsü tespit ediyorlar

Almanya ve Dubai'de kullanılıyor, yüzde 94 başarı sağlıyor.
Konutta faiz kampanyası sona erdi

Konutta faiz kampanyası sona erdi

​İşte banka banka konutta yeni kredi faiz oranları.
Türkiyenin yeni NAVTEX ilanının ardından Yunanistanda Ulusal Güvenlik Konseyi toplanıyor

​​Sözleşmeyi imzalamak için İstanbul'a geliyor.

Acemi hırsız kamerada

Acemi hırsız kamerada

​Çaldığı motosikletle yokuşu çıkamayınca bırakıp kaçtı.

​Konut satışı ve kiralamasında yeni dönem.

​Vedat Muriqi için devler sıraya girdi.
Eğitimde sevindiren tablo

Eğitimde sevindiren tablo

​Fen Liseleri, Sosyal Bilimler ve Anadolu Liseleri yüzde 100 doldu.

Öğrencilerin beklediği haber geldi

Öğrencilerin beklediği haber geldi

​LGS birinci yerleştirme sonuçları açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.