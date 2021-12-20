Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek
BASIN İLAN

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, 7 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edeceğini duyurdu. Bakanlık, alımların 28 Aralık'ta son bulacağını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek
Tarım ve Orman Bakanlığı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi” uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 7(yedi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacak.

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