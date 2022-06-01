Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere bin 800 personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından sözleşmeli personel alımının detayları paylaşıldı.
Buna göre, 523 ziraat mühendisi, 392 veteriner hekim, 135 gıda mühendisi, 86 orman mühendisi, 51 su ürünleri mühendisi, 15 balıkçılık teknolojisi mühendisi, 7 harita mühendisi, 24 avukat, 23 laborant, 23 kimyager, 23 biyolog, 10 veteriner sağlık teknikeri, 10 ziraat teknikeri, 3 veteriner sağlık teknisyen, 3 ziraat teknisyen, 182 büro personeli, 190 orman muhafız memuru ve 100 koruma ve güvenlik görevlisi personel alımı gerçekleşecek.
Ayrıca açıklamada, “Bakanlığımız taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere toplam 1800 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır” denildi.
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bünyesinde<br>istihdam edilmek üzere 31122008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete<br>’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem<br>Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller<br>Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca 10 sözleşmeli personel<br>alımı yapacağını açıkladı. En az 70 KPSS puan şartı arayan adayların başvuruları online olarak toplanacak. <br><br>Ayrıca başvuru şartları ve merak edilen tüm detaylar yayınlanan ilan ile açıklanırken göreve atanmaya hak kazanan<br>adaylara en az 22.442 TL, en fazla 44 884 TL maaş ödemesi gerçekleştirilecek.<br>İşte başvuru şekli ve tarihi...<br>
Son Başvuru Ne Zaman?<br><br>AFAD personel alımı başvuruları 18 Nisan 2022 tarihinde başlayıp 24 Nisan<br>2022 saat 17.00'ye kadar devam edecek.<br>Başvurular e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi<br>BaşkanlığıKariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı<br>https:isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden online olarak<br>gerçekleştirilecek.
Başvuru Şartları Neler?<br><br>a)657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen<br>şartları taşımak.<br><br>b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği,<br>elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik<br>mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği<br>Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim<br>kurumlarından mezun olmak.<br><br>c)(b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin<br>mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri<br>fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile<br>istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği<br>Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim<br>kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık<br>brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlar için başvuru<br>yapabilirler).<br>
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği<br>hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az<br>ikisini bildiğini belgelemek.<br><br>e)Erkek adaylar için başvuru tarihleri itibariyle muvazzaf askerlik çağına<br>gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış,<br>ertelemiş, muaf veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması<br><br>Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun başvuru yapan adaylardan, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının yüzde 70 ile son 5 yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde 30'unun toplamı esas alınacak. Her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday gerçekleştirilecek yazılı sınava çağrılacak.
Adaylara tebligat yapılmayacak<br><br>Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacak. KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70, yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 olarak değerlendirilecek.
Adaylar başvuru sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden 10 Mayıs 2022'de görüntüleyebilecek. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak. Sınav başvurusu ile ilgili itirazlar yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların Kariyer Kapısı'nda ilan edilmesinden itibaren 3 iş günü içinde dilekçeyle şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacak. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecek. Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacak.<br><br>
Sınav konuları, yeri ve tarihi<br><br>Yazılı ve sözlü sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak genel ve özel şartlarda belirtilen tüm hususların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği olarak belirlendi.
Yazılı sınav 29 Mayıs'ta saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adaylara ait katılım listesi, sınav adresi ve ilgili diğer bilgiler ile sözlü sınav tarihi ve sınav adresi, yazılı sınav sonuçlarının duyurulmasını takiben AFAD Başkanlığının www.afad.gov.tr adresli internet sitesinin \"Duyurular\" bölümünde ve Kariyer Kapısı'nda ilan edilecek.
Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Duyurusu detayları burada:<br><br>https:www.afad.gov.trkurumlarafad.gov.trDuyurular2022sozlesmeli-bilisimBilis%CC%A7im-Personeli-Alim-I%CC%87lani.pdf
KPSS 70 puan ile personel alımı: Maaş en az 22 bin 442 TL
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) en az KPSS 70 puan ile sözleşmeli personel alımı yapacağını ilan etti. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin merak edilen tüm detayları açıklayan kurum alınan personellere kadrolara göre en az 22.442 TL, en fazla 44 884 TL maaş ödemesi gerçekleştirecek. İşte başvuru ekranı ve tüm detaylar...