Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere bin 800 personel alacak

Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması<br><br>Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun başvuru yapan adaylardan, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının yüzde 70 ile son 5 yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde 30'unun toplamı esas alınacak. Her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip adaydan başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday gerçekleştirilecek yazılı sınava çağrılacak.