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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarıma yeni anayasa

Tarım Orman Şurası ekim ayında üçüncü kez toplanacak. Bu kapsamda 21 çalışma grubu oluşturuldu, açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin gelecek dönem tarım ve hayvancılık stratejilerine yön verecek Tarım Orman Şurası’nın üçüncüsü ekim ayında toplanacak. 15 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek şuraya ilişkin hazırlık kapsamında tarımsal öğretimden teknolojik dönüşüme 21 özel çalışma grubu oluşturulurken, vatandaşın da görüş ve projelerini sunabilmesi için özel bir internet sitesi kullanıma sokuldu. Şura’nın açılışı bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı kısa, orta ve uzun dönem stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla yapılacak Tarım ve Orman Şurası için hazırlıkları hızlandırdı.

TARIM HER YÖNÜYLE MASADA

Şura ile Türkiye’de tarımsal üretimi ve orman ürünleri üretimini artırmak, güvenilir gıda temini, doğal kaynakların sürdürülebilirliği, çiftçilerin refahının artırılması ve planlı üretimin sağlanması amaçlanıyor. Üretim artışı, planlı üretim, ölçeğin büyümesi, etkin lojistik, örgütlenme, sulama, toprak ve doğal kaynakların yönetimi, istihdam, finans ve pazarlama alanlarında etkin çözümler üretmelerinin beklendiği çalışma grupların sonucunda ortaya çıkacak belgeler, akademisyenlerden oluşacak üst komisyon tarafından incelenerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak.

ÇOK SAYIDA ÇALIŞMA GRUBU

Hazırlık kapsamında tarımsal yapı ve dönüşüm, bitkisel üretim ve bitki sağlığı, hayvansal üretim ve hayvan sağlığı, balıkçılık ve su ürünleri, tarımsal girdiler ve finansman, gıda güvencesi, tarımsal meteoroloji, çevre ve doğal kaynakların yönetimi, tarımsal sulama ve su yönetimi, mera yönetimi, tarımsal öğretim, çiftçi eğitimi, tarımda üretici örgütlenmesi, tarımsal pazarlama ve yeni pazarlama trendleri, kırsal kalkınma ve tarımda istihdam, tarımsal destekleme politikaları, tarım ve orman hukuku, tarımsal üretim planlaması, tarımda teknolojik dönüşümler, uluslararası iİişkiler ve stratejik yaklaşımlar, sürdürülebilir orman yönetimi, orman yangınlarıyla mücadelede yenilikçi yaklaşımlar, orman kaynaklarından faydalanma konularında özel çalışma grupları oluşturuldu.

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