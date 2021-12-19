Ekonomi Tarımda yağmur sevinci Geçen yıla göre yüzde 32 artış
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarımda yağmur sevinci: Geçen yıla göre yüzde 32 artış

Tarımsal üretimde sevindirici haber Toprak Mahsulleri Ofisi’nden geldi. Yağışların geçen seneye göre yüzde 32 arttığına işaret eden TMO, buğday, arpa, mısır, yağlık bitkiler ve baklagillerde ekilebilir arazilerin tamamında üretime devam edildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Tarımda yağmur sevinci: Geçen yıla göre yüzde 32 artış
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Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), “Hububatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi” raporuna göre, bu yıl kasım ayı yağışları geçen yıl yağışlarının yüzde 32 üzerinde gerçekleşti. Raporda, kışlık hububat ekilişlerinin kasım ayı sonu itibarıyla yüzde 90 tamamlandığı belirtilerek “Ekilişlerin pamuk, ikinci ürün mısır ve şekerpancarı hasadını müteakip aralık ayı sonu itibarıyla tamamlanması bekleniyor. Bölgelere göre değişmekle birlikte buğday, arpa, mısır, yağlık bitkiler ve baklagil ürünleri arasında kısmi geçişler yaşansa da ekilebilir arazilerin tamamında üretime devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Rekolte artabilir

  • TMO raporunda, 2021 yılı kasım ayı meteorolojik verilerinin sonraki aylarda da olumlu seyretmesi halinde, geçen döneme göre daha iyi bir rekolte tablosunun gerçekleşebileceği belirtildi. Söz konusu rapor, üretici, meteorolojik veriler, merkez ve taşra teşkilatı teknik personelinin tespitleri yer aldı.

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