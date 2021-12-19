​Tarımda yağmur sevinci: Geçen yıla göre yüzde 32 artış

Mert Başaran: Sıcak para politikası dere yatağına ev yapmak gibidir

Yatırım ve Tasarruf Danışmanı Mert Başaran, TVNET canlı yayınında dolar kurundaki hareketliliği değerlendirdi. 2002-2014 yılı arasında yanlış bir sıcak para politikasının uygulandığını belirten Başaran, 'Doları baskılıyorlar, sana para getiriyorlar. Sen de güzel faiz veriyorsun onlara, onlar da seni paraya boğuyorlar. Paraya boğulunca rahatlıyorsunuz. Ama bu zamanla patlar.' dedi.



Doların düşük olduğu dönemde üretimin de düştüğüne vurgu yapan Başaran, 'Bu dere yatağına ev yapmak gibidir. Bir yerde tabiat hesap sorar. Burada da iktisat politikası bir yerde hesap sorar.' ifadelerini kullandı.