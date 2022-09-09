Ekonomi Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 709 milyon liralık tarımsal destek ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Tarımsal destek ödemeleri bugün yapılıyor
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Kirişci, sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Kirişci, "709 milyon 78 bin 736 liralık tarımsal destek ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan infografiğe göre, TMO alım prim desteği kapsamında 614 milyon 724 bin 153 lira, lisanslı depoculuk desteği kapsamında 25 milyon 192 bin 665 lira, Uzman Eller Projesi desteği kapsamında 3 milyon 586 bin 159 lira, fındık alan bazlı gelir desteği kapsamında 1 milyon 305 bin 568 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği kapsamında 54 milyon 126 bin 358 lira, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 7 milyon 192 bin 686 lira, mazot ve gübre desteği kapsamında 2 milyon 951 bin 147 lira ödeme yapılacak.

Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: Dar gelirlilere 25 milyar TL destek
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Hükümetin yeni dönemde sosyal yardım paketi kapsamında enerji ve aile destek tutarları artırılacak.<br><br>
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Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı üzere, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim desteği sağlanacak.<br><br>
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Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bir araya gelerek aile, enerji ve eğitim destekleri olmak üzere 3 sac ayağından oluşacak paketin detaylarını görüştü.<br><br>
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Sosyal Yardım Paketi'nin detaylarını, ekim ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.<br><br>
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Sabah'ın haberine göre; mevcut durumda 450-600 lira arasında değişen miktarlarda olmak üzere 12 ay süreyle ödenen Aile Destek Programı tutarları ile bundan yararlanan aile sayısının yeni paketle artırılması öngörülüyor.
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Bugüne kadar, program kapsamında, 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıfları aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon lira ödendi.<br><br>
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Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir müjde de Doğalgaz Tüketim Desteği Programı için vermişti. Erdoğan, bu yıl da sürdürülecek desteğin kronik hastaların veya yaşam destek cihazlarına bağlı kişilerin bulunduğu hanelere yüzde 5 fazlasıyla yapılacağını açıklamıştı.<br><br>
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Program kapsamında başvurular e-Devlet üzerinden devam ediyor.
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Yılda 2 kez yapılan ödemeler kapsamında hanelere 450-1150 lira arasında destek sağlanıyor. <br>
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<br><br>Söz konusu desteğin ve destekten yararlanan hanelerin artırılması hedefleniyor.<br>
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Elektrik Tüketim Desteği kapsamında da 1-2 kişilik muhtaç hanelere aylık 75 kilovatsaat, 3 kişilik muhtaç hanelere aylık 100 kilovatsaat, 4 kişilik muhtaç hanelere aylık 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişilik muhtaç hanelere aylık 150 kilovatsaat karşılığı tutar kadar aylık destek veriliyor.
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2 bakanlığın yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde enerji desteklerinden yararlanan nüfus sayısı ve tutarlarının artırılması planlanıyor.
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Yeni bir destek paketi olarak sunulacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu eğitim desteği kapsamında da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından farklı ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere kırtasiye yardımı yapılacak.
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Bu kapsamda, Hazine ve Maliye Bakanlığınca, hükümetin yeniden düzenlediği sosyal desteklerin toplam 20-25 milyar liraya ulaşacağı hesaplandı.<br><br>
Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak: Dar gelirlilere 25 milyar TL destek
Hükümet dar gelirliler için kolları sıvadı. Hazine ve Maliye ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının yürüttüğü çalışmalar neticesinde aile destek tutarlarının artırılması, doğalgaz ve elektrik faturalarına sağlanan desteğin artarak devam etmesi ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapılması için ayrılan bütçenin 20-25 milyar lirayı bulması bekleniyor.

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