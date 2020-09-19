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Ekonomi Üretici 10 kat pahalıya satılınca isyan etti Tarlada 40 kuruş markette 4 lira
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tarlada 40 kuruş olan domatesin markette 4 lira olmasına üreticiden tepki

Üretici 10 kat pahalıya satılınca isyan etti: Tarlada 40 kuruş markette 4 lira

Mersin'de domates üreticiliği yapan çiftçilerin ürünlerin tarladan 40 kuruşa satın alınarak marketlerde 4 liradan satışa sunulmasına isyan etti. 10 kat daha pahalı olan domates için tepki gösteren çiftçiler "Dişimizle, tırnağımızla ekip yetiştirdiğimiz domateslerin bu duruma düşmesi bizleri derinden üzüyor. Girdi maliyetlerimiz yükselirken domates fiyatlarının 40 kuruşa düşmesi hatta alıcı bulmaması bizi perişan ediyor. 40 kuruşa sattığımız domateslerimiz marketlerde 4 TL'ye satılıyor. Bu duruma müdahale edilmeli." ifadeleri ile yaşadıkları sıkıntılar dile getirdiler.

Haber Merkezi DHA
Tarlada 40 kuruş olan domatesin markette 4 liraya satılmasına tepki.
Tarlada 40 kuruş olan domatesin markette 4 liraya satılmasına tepki.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, ürettikleri domatesleri tarlada 40 kuruşa satan üreticiler, marketlerde 4 liradan satışa sunulmasıyla oluşan fiyat farkına tepki gösterdi.

DHA
Tarlada 40 kuruş olan domatesin markette 4 liraya satılmasına tepki.

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ÜRTECİLERİ İSYAN ETTİREN FİYAT FARKI

  • Yaz aylarında 43 bin 500 dekar alanda yaş sebze ve meyve üreticiliği yapılan Erdemli’de, domates üreticileri Tapureli Mahallesi'nde bir araya geldi. Tarlada 40 kuruşa sattıkları domatesin marketlerde 4 liradan alıcı bulmasına tepki gösteren üreticiler, duruma tepki gösterdi.

DHA
Tarlada 40 kuruş olan domatesin markette 4 liraya satılmasına tepki.

Domatese koronavirüs darbesi: Kilosu 1 liraya düştü
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Domatese koronavirüs darbesi: Kilosu 1 liraya düştü

Üreticilerden Ahmet Öğer, "Dişimizle, tırnağımızla ekip yetiştirdiğimiz domateslerin bu duruma düşmesi bizleri derinden üzüyor. Girdi maliyetlerimiz yükselirken domates fiyatlarının 40 kuruşa düşmesi hatta alıcı bulmaması bizi perişan ediyor. 40 kuruşa sattığımız domateslerimiz marketlerde 4 TL'ye satılıyor. Bu duruma müdahale edilmeli. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

DHA

DHA

DHA
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