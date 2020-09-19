Tarlada 40 kuruş olan domatesin markette 4 lira olmasına üreticiden tepki Üretici 10 kat pahalıya satılınca isyan etti: Tarlada 40 kuruş markette 4 lira Mersin'de domates üreticiliği yapan çiftçilerin ürünlerin tarladan 40 kuruşa satın alınarak marketlerde 4 liradan satışa sunulmasına isyan etti. 10 kat daha pahalı olan domates için tepki gösteren çiftçiler "Dişimizle, tırnağımızla ekip yetiştirdiğimiz domateslerin bu duruma düşmesi bizleri derinden üzüyor. Girdi maliyetlerimiz yükselirken domates fiyatlarının 40 kuruşa düşmesi hatta alıcı bulmaması bizi perişan ediyor. 40 kuruşa sattığımız domateslerimiz marketlerde 4 TL'ye satılıyor. Bu duruma müdahale edilmeli." ifadeleri ile yaşadıkları sıkıntılar dile getirdiler.

Haber Merkezi 19 Eylül 2020, 13:35 Son Güncelleme: 19 Eylül 2020, 13:41 DHA