​Tarlayla market farkı 3 katı aştı​

Ramazan ayı olmasına karşın üretici ve market arasındaki fiyat farkı 3 katı aştı. Fiyat makasının bir türlü kapanmadığına işaret eden Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, nisanda üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yeşil soğan, maydanoz, kuru soğan, ıspanak, patates, süt ve pırasada yaşandığına işaret etti. Söz konusu fiyat farkının yeşil soğan ve maydanozda 3,7 kat, kuru soğanda 3,5 kat, ıspanakta 3,4 kat, patates ve sütte 3,3 kat fazla tüketiciye satıldığına işaret eden Bayraktar, markette en fazla fiyat artışının da yüzde 45,51 ile patateste olduğunu belirterek, “Patatesteki fiyat artışını yüzde 31,18 ile kuru soğan, yüzde 18,79 ile karnabahar, yüzde 17,8 ile kuru üzüm, yüzde 17,43 ile nohut takip etti” dedi.

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KURU SOĞAN ARTIŞTA

Geçen ay markette en fazla fiyat düşüşünün yüzde 20,66 ile lahanada görüldüğünü bildiren Bayraktar, bu ürünü yüzde 13,94 ile patlıcan, yüzde 11,48 ile yeşil soğan, yüzde 10,34 ile kuru incir, yüzde 4,57 ile sivri biber, yüzde 3,61 ile maydanoz, yüzde 2,20 ile yumurtanın takip ettiğini kaydetti. Üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 82,50 ile patateste görüldüğünü söyleyen Bayraktar, “Patatesi sırasıyla yüzde 80 kuru soğan, yüzde 47,76 lahana, yüzde 29,75 karnabahar, yüzde 21,74 kayısı, yüzde 8,93 limon, yüzde 7,42 domates, yüzde 4,06 Antep fıstığı, yüzde 2,56 kuru üzüm, yüzde 0,76 dana karkas, yüzde 0,67 kuzu karkas izledi” dedi.

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GİRDİ MALİYETİ ARTIYOR

Son bir yılda, girdi fiyat artışlarının bazı tarımsal ürün fiyatlarını yükselttiğine de dikkati çeken Bayraktar, “Başta gübre olmak üzere, yem, elektrik, tarımsal ilaç fiyatları ve sulama ücretleri son bir yılda oldukça artmıştır. Nitekim üre gübresi fiyatları son bir yılda yüzde 94 artarken, DAP gübresi fiyatı aynı dönemde yüzde 95,8 arttı. Besi yeminde son bir yılda yüzde 34,5 artış olurken, süt yemindeki artış yüzde 40,4’u buldu” ifadesini kullandı.

UCUZ GIDA İÇİN MALİYET DÜŞMELİ

Tarımda gidi maliyetlerinin düşürülmesi çağrısında bulunan Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu: “Üretici maliyetlerini düşürmeden insanımızın ucuz gıdaya ulaşması mümkün değildir. Gübre, elektrik, sulama ve ilaç gibi girdilerde indirime gidilmelidir. Bu yıl pandemi nedeniyle talepte yaşanan daralma sonucu patates ve kuru soğan fiyatlarında sert düşüşler yaşanmıştır. Üretimde istikrar için sözleşmeli üretim yaygınlaştırılmalı, ürün ihtisas havzaları ve piyasa düzenleyici kuruluşlar oluşturularak fiyatlarda istikrar sağlanmalı, üretim doğru yerde, doğru zamanda ve doğru miktarlarda ekonomik olarak iç ve dış talebe göre planlanmalıdır. Tarımsal ürünler üreticiden tüketiciye örgütlü bir yapı ile ulaştırılmalı, pazarlama sorunlarına çözüm getirilmesi için tüm kurum ve kuruluşlar iş birliği içinde çalışmalıdır.”

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Rusya’nın domatese uyguladığı ve dolmak üzere olan kota nedeniyle halen örtü altında üretim yapan çiftçilerin zor durumda kalabileceğini vurgulayan Bayraktar, Rusya’nın sera üretimini artırması nedeniyle yeni pazarların bulunmasının kaçınılmaz hale geldiğine işaret etti.

RAMAZAN’DA 27 ÜRÜNE MARKET ZAMMI

Ramazan ayı ortasını kapsayan 6-26 Nisan dönemindeki fiyat değişimlerini de paylaşan TZOB Başkanı Bayraktar, markette 27, üreticide 13 üründe fiyat artışı, markette 12, üreticide 7 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 1, üreticide 12 üründe fiyatın değişmediğini bildirdi. Bayraktar bu dönemde üreticide ise patlıcan, ıspanak, maydanoz, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru incir, yumurta ve süt fiyatında bir değişim meydana gelmediğini, yüzde 30,80 ile fiyatı en fazla düşen ürünün yeşil soğan olduğunu belirtti.

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