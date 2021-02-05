Tarzına aşık oldum dedirtecek hediyeler D’S Damat'ta

Üstelik sevgilinizin yüzünü gülümsetecek birbirinden güzel hediye seçeneklerini dsdamat.com veya D’S damat mobil uygulamasından alanlara 14 Şubat günü İstanbul içi aynı gün teslimat seçeneği ile!

D’S damat

Sürdürülebilir Sevgi

Aşkınız sürdürülebilir olsun! D’S damat’ın sürdürülebilir üretim yöntemleri ile, plastik pet şişelerden üretilen ipliklerden dokunan kumaşlar ile oluşturulan sürdürülebilir kapsül koleksiyonundaki pantolon, ceket ve takımlar sevdiğiniz için en duyarlı hediyelerden biri olacak.

D’S damat

Zaman En Kıymetli Hediye

Zamansız çizgilerin eşsiz kombinasyonları ile oluşturulan tasarımları, su geçirmezlik özelliği taşıyan çelik kasası ve dayanıklı camları, deri, silikon ve kumaş kayış seçenekleri ile D’S damat saatler sevdiğinizin en değerli aksesuarı olacak.

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Her zevke ve bütçeye hitap eden en güzel hediye seçeneklerine D’S damat mağazalarından, dsdamat.com.tr ‘den ve D’S damat mobil uygulamasından ulaşmak mümkün!