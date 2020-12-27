Ekonomi Tasarım Beceri Atölyeleri Türkiyeye yayılmaya devam ediyor
İŞ DÜNYASI

​Tasarım Beceri Atölyeleri Türkiye'ye yayılmaya devam ediyor

Tasarım Beceri Atölyeleri Türkiye'ye yayılmaya devam ediyor

İlkokul ve ortaokullarda sanat, bilim, kültür, spor ve yaşam ana temalarıyla hayata geçirilen Tasarım Beceri Beceri Atölyeleri (TBA) Türkiye geneline yayılmaya devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

2019 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ve Atasun Optik sponsorluğunda ilk olarak İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bulunan Hasan Ali Yücel Ortaokulu’nda hayata geçen Tasarım Beceri Atölyesi 2021 yılı içinde farklı okullarda da yer alacak. Pandemi dönemine denk gelen sosyal sorumluluk projesi, bakanlık tarafından belirlenecek İzmir’in Bayraklı ilçesindeki bir okulda daha uygulanacak.

ÇOCUKLARIN BECERİLERİ ARTACAK

Atasun Optik, çocukların eğitimini kolaylaştırmak ve onların başarı oranına katkı sağlamak için başlatılan bu projeyi desteklemeye devam edecek. Çalışmaları daha öncesinde de ses getiren ve hala devam eden TBA sınıfı projesinin tasarım ve uygulaması N8 Proje Reklam A.Ş. Genel Müdürü Ufuk BİLGEN’e, denetim ve kontrolleri Milli Eğitim Bakanlığı, Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, projenin tüm mali sponsorluğu ise sektörünün öncü markalarından GrandVision’ın iştiraki olan Atasun Optik’e ait.

KÜÇÜK YAŞTA BÜYÜK EĞİTİM

Çocukların sahip olduğu yeteneklerin uygulama düzeyinde geliştirilmesi, el becerilerinin artırılması amacıyla kurulan atölyeler, mesleklerle ilişkilendirilmiş şekilde hazırlandı. Tasarım beceri atölyeleriyle öğrencilerin okulda düşünmeye, tasarlamaya ve üretmeye zaman ayırabileceği ortamlar yaratılacak. Atölyelerde çocuklar, ilgi ve mizaçları doğrultusunda hem yaşam becerileri kazanacak hem de mesleki yeteneklerini çok küçük yaşlarda keşfetme imkanı yakalayacak. Çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyecek şekilde teori ve pratiği bir araya getirecek atölyelerle, öğrencilerin ilkokul 1. sınıftan itibaren elini daha fazla kullanacağı bir eğitim metodolojisinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

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