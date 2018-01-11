EkonomiTaşeron işçi düzenlemesinden 1 milyon 20 bin kişi faydalandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Taşeron işçi düzenlemesine kaç kişi başvurdu? - İşte taşeron işçi düzenlemesi detayları

Taşeron işçi düzenlemesinden 1 milyon 20 bin kişi faydalandı

AK Parti Ankara Milletvekili Gündoğdu, taşeron işçilerin sürekli kadroya geçmesine ilişkin toplam 1 milyon 20 bin kişinin bundan faydalandığı açıklaması yaptı.

Haber MerkeziAA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

TBMM Genel Kurulda, MHP'nin, Türkiye'nin ihracatında önemli bir yeri olan Dahilde İşleme Rejimi'ne ilişkin sorunlar, HDP'nin, yürütme tarafından çıkarılar KHK'ların OHAL ile ilişkisi ve CHP'nin KHK ile yapılan taşeron düzenlemesi konularına ilişkin araştırma önergelerinin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin grup önerileri görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, dış ticaretin çözüm bekleyen önemli sorunlarından birinin Dahilde İşleme Rejimi olduğunu söyledi.

Bunun yıllar içinde irrasyonel ve yanlış kullanım nedeniyle yerli üretimin ipini çeker hale geldiğini savunan Ayhan, bunun dışa bağımlılığı artırdığını ileri sürdü.

CHP Denizli Milletvekili Kazım Arslan, Dahilde İşleme Rejimi'nin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, bu konuda yeni bir düzenleme ve açılıma ihtiyacın olduğunu dile getirdi.

AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, Dahilde İşleme Rejimi'nin ekonomik ve etkin bir uygulama olduğunu kaydetti.

"Taşeron düzenlemesinden 1 milyon 20 bin kişi faydalandı"

Partisinin grup önerisi üzerine konuşan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taşeronun, Türkiye'nin yıllardır süre gelen bir sorunu olduğunu vurgulayarak, KHK ile yapılan düzenlemenin ise sorunu çözmek yerine daha da karmaşık hale getirdiğini savundu.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu da taşeron işçilere ayrım gözetilmeden kadro verilmesini beklediklerini söyledi.

HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ise KHK ile taşeron işçilerin daha da mağdur edildiklerini ileri sürdü.

AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, düzenleme ile taşeron işçilerin sürekli kadroya geçtiğini hatırlatarak, toplam 1 milyon 20 bin kişinin bundan faydalandığına dikkati çekti.

Önergelerin gündeme alınması önerileri kabul edilmedi.

Öte yandan, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, Meclise bilişim personeli alımına ilişkin ilanla ilgili olarak sözlerine cevaben yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

  • "Başvuru esnasında KPSS puanlarının 70 olarak kabul edilmesi Maliye Bakanlığının kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim personeli alımıyla ilgili 31 Aralık 2008 tarihli ve 27097 sayılı Yönetmeliği'nin 8. maddesinin 2. fıkrasında hüküm altına alınmıştır. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki 22 sözleşmeli bilişim personeli alımı için yapılan ilana 32 kişi başvurmuştur. Başvuru şartları arasında birçok uluslararası uzmanlık sertifikası istendiği için bazı pozisyonlara hiç başvuru gelmemiştir."

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