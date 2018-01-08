Taşeron şirketlerinden düzenleme çağrısı

Taşeron firmalar, "Taşeron işçilerin kamuya geçmesi, bu şirketlerin iflası dolayısıyla da istihdam edilen ofis personelinin işsiz kalmasıyla sonuçlanacak." diyor.

Temizlik ve Sosyal Hizmetler İşverenleri Derneği (TES-DER) Başkanı Mehmet Veysi Araç, yaklaşık 30 yıldır taşeron firmalarının kendi ofislerinde istihdam yarattığının altını çizerek, "Şirketlerin bürolarında ortalama 5-15 personel çalışıyor. Ofis personeli 100’ü bulan çok büyük şirketler de mevcut. Taşeron işçilerin kamuya geçmesi, bu şirketlerin iflası dolayısıyla da istihdam edilen ofis personelinin işsiz kalmasıyla sonuçlanacak." dedi.

Taşeron düzenlemesi öncesinde ileriye dönük yatırım yapan şirketlerin borçlandığını söyleyen Araç, "Bize en az 3 yıllık bir geçiş süreci verilsin ki bu süreçte SGK ve vergi borçlarımız ile araç gereç taksitlerimizi devletin de desteğiyle ödeyebilelim. Ayrıca ofis personellerin işsiz kalmaması için bir çözüm bulalım." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

17 BİNDEN FAZLA TAŞERON ŞİRKET VAR

Ankara Ticaret Odası (ATO) Temizlik ve Özel Güvenlik Hizmetleri Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Dağhan Dilmaç, taşeron şirketlerinin yatırımlara ve istihdam yaratmaya devam edebilmesi için bazı düzenlemeler gerektiğini söyledi.

Dilmaç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine kayıtlı 17 binden fazla taşeron şirket olduğunu belirterek, taşeron işçilere yönelik düzenleme sonrası söz konusu şirketlerin büyük çoğunluğunun ayakta kalamayacağını ve ofislerde istihdam edilen yaklaşık 119 bin personelin işsiz kalabileceğini savundu.

TAŞERON ŞİRKETLER BANKALARDAN KREDİ ALDILAR

Söz konusu şirketler tarafından, düzenleme öncesi yapılan sözleşmeler kapsamında malzeme ve ekipman alımı, damga vergisi ile karar pulu bedelleri için bankalardan milyonlarca lira kredi kullanıldığını ifade eden Dilmaç, şunları kaydetti:

REKLAM

"696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sözleşmelerimiz feshedildi. Sözleşmelerin feshiyle büyük zararlara uğradık. Teminatları ödeyebilmek için kredi çektik. İhaleleri kazandıktan sonra tedarikçilerimize malzeme siparişleri vermiştik. Bu siparişlerimizi iade edemiyoruz, kredilerimizi ödeyemeyeceğiz. Ödenmeyen krediler sonucu bankalar da zarara uğrayacak. Sözleşmelerden doğacak gelirlerine güvenip yatırım yapan arkadaşlarımız yatırımlarını geri çekmek zorunda kalacak. Mallarına ipotek koydurup krediyle yeni iş kuran arkadaşlarımız iflas edecek. Bu açıdan yeni düzenleme avantajlarının yanında Türkiye ekonomisine kayıplar da getirecek."

SGK ve vergi borçlarımızın faizsiz ertelenmesi bu süreçte bizim ayakta kalabilmemiz için faydalı olacak. İş bitirme belgelerimizin kamu kurumlarının diğer hizmet alım ihalelerinde kullanılması yönünde kanuni düzenleme yapılırsa ticari hayatımıza devam edebiliriz. İşletmelerin varlığını sürdürebilmesi için Kredi Garanti Fonu kredileri ile KOSGEB faiz desteğinden faydalanmayı ve teşviklerde bize öncelik tanınmasını istiyoruz. En önemlisi de çeşitli nedenlerle kadroya alınmayacak işçilerin kıdem tazminatlarının 6552 sayılı kanun kapsamında ödenmesini ve alt işverenlere rücu edilmemesini talep ediyoruz."





OYNAT 00:00 Esnafa 10 maddelik müjde Hükümet, esnafın haklarını gözetecek çok önemli çalışmalar başlattı.







EKONOMİ Taşeron işçide kafa karıştıran soru

EKONOMİ Taşeron işçide son gün