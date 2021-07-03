Ekonomi BDDK tarafından tasfiye edilmişlerdi Bugün kepenklerini açmadılar
İŞ DÜNYASI

BDDK tarafından tasfiye edilmişlerdi: Bugün kepenklerini açmadılar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak intibak şartlarını sağlamayan 21 şirketin tasfiyelerine karar verdi. Kararın ardından tasfiye edilen 29 faizsiz konut şirketinin Kayseri şubeleri bugün kepenk açmadı. Polis ekipleri de şubelerin önünde nöbet tutmaya başladı.

Haber Merkezi İHA
Tasfiye edilen faizsiz konut şirketlerinin şubeleri kepenk açmadı
Tasfiye edilen faizsiz konut şirketlerinin şubeleri kepenk açmadı.

Faizsiz konut sektörüne yönelik yasanın yürürlüğe girmesinin ardından BDDK tarafından 29 faizsiz konut şirketi tasfiye edildi.

Kayseri’de de, tasfiye kararının ardından kapatılan bazı şirketlerin şubeleri kepenk açmadı. Polis ekipleri şubelerin önünde nöbet tutarken, bazı şubelerin camlarına ise bilgilendirme mesajı yazıldı.

Tasfiye edilen faizsiz konut şirketlerinin şubeleri kepenk açmadı
Tasfiye edilen faizsiz konut şirketlerinin şubeleri kepenk açmadı

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Resmi Gazete’nin 2 Temmuz 2021 tarihli ve 31529 (mükerrer) nüshasında yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 1 Temmuz 2021 tarih ve 9647 sayılı kararı ile, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri hakkında Kanun’a intibak süreci kapsamında intibak sürecinde Şirketimizle ile iligili yapılan tespitler çerçevesinde anılan Kanun’un geçici 7. Maddesi çerçevesinde tasfiyesine karar verilmiş olup süreç halihazırda Kurul tarafından atanmış olan Tasfiye Komisyonu nezaretinde yürütülmektedir. Süreçle ilgili olarak ilerleyen dönemde kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır."

Şartları yerine getirmeyen 21 faizsiz konut şirketi BDDK kararı ile tasfiye edildi
EKONOMİ
Şartları yerine getirmeyen 21 faizsiz konut şirketi BDDK kararı ile tasfiye edildi

Faizsiz konut edinme sistemi yasallaşıyor
EKONOMİ
Faizsiz konut edinme sistemi yasallaşıyor
Abone Ol Google News
Görenler durdurup fotoğraf çektiriyor

Görenler durdurup fotoğraf çektiriyor

10 yıl önce alıp 100 bin lira masraf yaptı: 600 bine satmadı.
Yumurta büyüklüğünde yağdı

Yumurta büyüklüğünde yağdı

"Samanlığımızın çatısını bile deldi"
İdlibde sivil katliamı

​Sekiz kişi hayatını kaybetti dokuz kişi yaralandı.

Gıda ürünlerinin bulunduğu dolaba girip paylaşım yaptı.

​Uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

​2 milyon 750 bin lira tazminat ödedi.
Kepenklerini açmadılar

Kepenklerini açmadılar

​BDDK tarafından tasfiye edilmişlerdi.

200 gram ekmeğin fiyatı 1.80 liraya çıktı.

43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu arttı.

​TIR tabela direğine çarptı sürücü kabini paramparça oldu.

Erdoğan, CHP'nin iftiralarına konu olan fabrikayı ziyaret etti.

​Salonlar 7 aylık tam kapanmanın ardından 1 Temmuz'da açıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.