TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 28/12/2017

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1.İhale Tarihi : 05/02/2018 günü, saat 14:30 - 14:40 arası.

2.İhale Tarihi : 28/02/2018 günü, saat 14:30 - 14:40 arası.

İhale Yeri : DAYLI KÖYÜ ÇAYAĞZI MEVKİİ ( DOSTLAR KUM ÇAKIL.) BOYABAT/SİNOP

No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

Değeri TL.

1 320.000,00 1 %18 1 Adet 120m3/h kapasiteli Beton Santrali ve

Müştemilatı:

Bilirkişi Raporuna Göre ; Prokser marka

otomasyon sistemi ile yönetilen, 3 bölmeli

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agrega stok bunkeri, Tunaylar marka araç

kantarı,3 adet çimento silosu ve helezonları,

beton katkı silosu ( Borçlu şirkete ait değil )

ve beton santralindan oluşan komple çalışır

vaziyette olduğu tespit edilmiştir. Beton

santralının elektrik ihtiyacını karşılamak için bir

adet jeneratör olduğu tespit edilmiştir.

Piyasalarda yapılan inceleme sonucunda bu

ekipmanların ikinci el satış değerleri;

1 adet Prokser marka beton santralı bilgisayar

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ve kabini : 40.000,00 TL

1 adet 3 bölmeli agrega bunkeri ve taşıma

bandı : 40.000,00 TL

1 adet Tunaylar marka araç

kantarı : 40.000,00 TL

1 adet Jeneratör : 25.000,00 TL

3 adet 100 ton kapasiteli çimento silosu

25.000,00 TL/ad. : 75.000,00 TL

1 adet 120m3/h kapasiteli Beton santralı ve

ekipmanları: 100.000,00 TL

SONUÇ : Yukarıda tespitleri yapılan, beton

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santralının komple ikinci el satış değerinin

320.000 TL olduğu kanaatine varılmıştır.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

Basın:729121 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de