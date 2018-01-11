TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Tekirdağ İl, Çorlu İlçe, 1330 Ada, 6 Parsel, Muhittin Mah. T1 Blok, zemin kat, 26 nolu Nolu Bağımsız Bölümde bulunan dükkan vasfındaki taşınmaz toplam 37 bloktan oluşan içerisinde dükkanlar, spor alanları, yüzme havuzları ve kapalı otoparkı bulunan iki etaplı Armada City olarak adlandırılan sitenin birinci etabında yer almaktadır. Sitenin 4 adet giriş noktası bulunmakta, site etrafı çevre duvar ile örtülü ve güvenlik kontrolü bulunmaktadır. Taşınmaz ulaşım, elektrik, su, temizlik, altyapı ve her türlü belediye hizmetinden faydalanabilen, çevresinde konut ve iş yeri yoğunluğunun bulunduğu bir alanda Çorlu'nun önemli cazibe merkezlerinden biri olan Orion AVM'ye yaklaşık 500 mt, Trend Arena AVM'ye yaklaşık 700 mt, Çorlu Devlet Hastanesine yaklaşık 650 mt, yeni Kaymakamlık ve Tapu Kadastro Binasına yaklaşık 150 mt uzaklıkta, bölgenin ana arterlerinden Salih Omurtak Caddesi ve Bülent Ecevit Bulvarı ile D-100 Çorlu/İstanbul karayoluna yakın ve merkezi bir konumdadır. Dükkan, şehrin merkezi açıdan en iyi gelişen bölgesinde, kamu kurum ve kuruluşlarına çok yakın bir lokasyonda yer almaktadır. Bulunduğu site çevresinde araç parkı yönünden bir sorun olmaması, taşınmazın ticari açıdan aynı zamanda araçla ulaşılabilirliğine de olumlu katkı sağlamaktadır. Taşınmaz "O.S.M. İnşaat San. Tic." tabelası altında inşaat firması ofisi olarak kullanıldığı tespit edilmiş ve Cumhuriyet Caddesine cephe konumda olmayıp, ticari blokta iç kısma bakmakta olup, brüt 30,19 m2 alana sahiptir. Dükkan vasfındaki taşınmazın giriş kısmında büro olarak ayrılan bölüm bulunmaktaır. Büronun arka kısmı alçıpan duvar ile panel formunda ayrılmış mutfak kısmı, mutfağın karşısında tuvalet, ofisin en arka kısmında ise oda olarak ayrılmıştır. Bağımsız bölümde büro duvar yüzeyleri ile oda duvarlarının bir kısmı duvar kağıdı ile kaplı olpu, kalan bölümler saten alçı üzeri boyalıdır. Ofiste tavan yüzeyleri alçıpan asma tavan teşkil edilmiştir. Bağımsız bölümde kartonpiyer uygulaması yapılmış, ıslak hacim dışındaki zemin kaplamaları laminant parkedir. Taşınmazın tuvaletinde alafranga klozet taşı, ayaklı lavabo bulunmakta, zemin ve duvar yüzeyleri seramik kaplı, tavanları boyalıdır. Mutfak kısmında suntalam, mutfak tezgahı, alt-üst ahşap mutfak dolapları bulunmaktadır. Bağımsız bölümde; giriş kısım dış cephesi ve kapılar alüminyum/camekan doğrama, arka cephede pencereler PVC doğaramadır. Genel durumu itibariyle taşınmaz bakımlı bir haldedir.

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Adresi : Zafer Mah. Cumhuriyet Bulvarı No:5 Armada City T1 Blok No:26 Çorlu / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 60.000 m2 Arsa Payı : 16/12000

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli revizyon-ilave uygulama imar planında küçük sanayi sitesi alananda kalmakta olup, Hmax:7,50 mt'dir.

Kıymeti : 150.950,00 TL KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler:Tapu Kaydındaki Gibidir.

1. Satış Günü : 27/02/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü : 26/03/2018 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu (Belediye) - Belediye Başkanlığı Kültür Merkezi ÇORLU / TEKİRDAĞ

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır.Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

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5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/204 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:733475 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de