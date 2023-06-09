Tatil planı yapanlar dikkat: Kopya siteyle beş bin kişiyi dolandırdılar

Dolandırıcılar kendilerine gelen bildirime göre tatilci ile iletişime geçerek verdikleri hesaba Kapora ödemesi yapmasını istiyor. Uygun fiyatlı aracı kiralamak isteyen tatilci ise istenen miktarı hesaba yönlendirip işlemi gerçekleştirdiğini düşünüyor.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda taşıt kiralama ve ilgili hizmetleri veren üyelerden oluşan 46’ncı Grup Meslek Komitesi’nin başkanı Adnan Mazıcı, “Geçen yıl 2 bin müşteri mağdur oldu. Bu yıl sezon başı olmasına rağmen bu sayıyı geçtik. Bu giderek artıyor. Şimdiden 5 bin civarı dolandırıcılık var” dedi.