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Ekonomi

Tatil planı yapanlar dikkat: Kopya siteyle beş bin kişiyi dolandırdılar

İnternetten araç kiralamak isterken kopya sitelere yönlendirilen yaklaşık beş bin tatilci dolandırıldı. Çoğunluğu gurbetçilerden oluşan mağdurların ucuza kiraladıkları lüks araçları kaçırmamak için hesap numaralarına istenen kaparo ücretini de gönderdikleri ortaya çıktı.

09:00 . 9/06/2023 Cuma
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Yaz mevsimiyle birlikte turizm kenti Antalya’ya tatilciler gelmeye başladı. Kentin 5 yıldızlı otellerinde konaklamayı tercih edenler, genellikle otel rezervasyonu yaptırdıktan sonra havalimanı ya da kent merkezinden teslim almak şartıyla otomobil de kiralıyor.


Zincir araç kiralama firmalarının sitelerini birebir kopyalayan dolandırıcılar, kullanıcıların arama motorlarına ‘araç kiralama’ yazmaları halinde sahte web sitelerine yönlendirilmesini sağlıyor.

Dolandırıcılar kendilerine gelen bildirime göre tatilci ile iletişime geçerek verdikleri hesaba Kapora ödemesi yapmasını istiyor. Uygun fiyatlı aracı kiralamak isteyen tatilci ise istenen miktarı hesaba yönlendirip işlemi gerçekleştirdiğini düşünüyor.


Dolandırıldığını anlamayan Tatilciler, tatil için geldikleri Antalya’da aracı teslim almak isterken gerçekle yüzleşiyor. Tatilcilerin çoğunluğu ise gurbetçilerden oluşuyor.


Mağdurlar çoğalıyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nda taşıt kiralama ve ilgili hizmetleri veren üyelerden oluşan 46’ncı Grup Meslek Komitesi’nin başkanı Adnan Mazıcı, “Geçen yıl 2 bin müşteri mağdur oldu. Bu yıl sezon başı olmasına rağmen bu sayıyı geçtik. Bu giderek artıyor. Şimdiden 5 bin civarı dolandırıcılık var” dedi.




#Kopya site
#Tatil dolandııcılığı
#Kiralık araç dolandırıcılığı
2 saat önce
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