Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Tatile çıkacaklar trafik sigortasını yaptırmalı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
OTOMOTİV

Palandöken: “Tatile çıkacaklar trafik sigortasını yaptırılmalı”

Tatile çıkacaklar trafik sigortasını yaptırmalı

Ramazan Bayramı’nda uzun yola çıkacak olan araçlar için mutlaka zorunlu trafik sigortası yaptırılması gerektiğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ramazan Bayramı tatilinde memleketine ya da tatil bölgelerine gidecek olanlar için zorunlu trafik sigortası hayati önem taşıyor" dedi.

Haber Merkezi IHA
Yaklaşık her 5 araçtan 1’inin trafik sigortası bulunmuyor.
Yaklaşık her 5 araçtan 1’inin trafik sigortası bulunmuyor.

Zorunlu trafik sigortasının trafikte hayati önem taşıdığını söyleyen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “2018 yılı sonu verilerine göre, trafiğe kayıtlı 22.8 milyon aracın 18.6 milyonun zorunlu trafik sigortası varken, 4.2 milyon aracın halen zorunlu trafik sigortası bulunmuyor. Bu da yaklaşık her 5 araçtan 1’inin sigortasız olması demek. Bu rakamı aşağı çekmek için yapılan denetimler artırılmalı. Özellikle bayram, yılbaşı gibi özel günlerde ve tatil dönemlerinde zorunlu trafik sigortası olmayan araçların trafiğe çıkması normal zamandan çok daha büyük bir risk oluşturuyor. Yoğun trafikte hem kendi güvenliklerini hem de karşı tarafın güvenliğini tehlikeye atıyorlar. Bu sebeple bu araçların bayramda trafiğe çıkmasına izin verilmemeli” şeklinde konuştu.

"TRAFİK SİGORTASININ ARTMASI DENETİMLERİN ARTMASINA BAĞLI"

Sigortanın hem araç hem de sürücü açısından emniyet sağladığını belirten Palandöken, “’Sigortalılık oranını artırmak hem kendimizi sağlama almak hem de trafikteki güveni sağlamak açısından oldukça önemli. Zorunlu sigortaların artması ise denetimlerin artmasına bağlı. Bunun için de daha sıkı bir denetim mekanizması oluşturmak şart. Birçok Avrupa ülkesinde güvenlik güçleri araçların plakasından sigortalılık durumuyla ilgili anlık bilgiye ulaşabiliyor. Sigortalılık oranını artırmak için denetimler sıklaştırılırken sigorta şirketleri de elini taşın altına koyarak kasko ve zorunlu trafik sigortası gibi iki sigortayı birden yaptıranlara paket indirimi yaptırılabilmeli. Öte yandan kapalı otoparklardaki kazalar da trafik sigortası uygulamasına dahil edilmeli. Neticede kapalı otoparklar da karayoluna bağlanıyor. Havadan gelip parka girmiyor. Vatandaşların bu konudaki mağduriyeti giderilmeli. Bir başka mağduriyet ise kullanılmayan ve otoparklarda yatan araçların sigorta zorunlulukları kaldırılmalı ve garajda bekleyecekleri süre bildirilmek kaydıyla sigorta yaptırılmamalı. Bu araçların sigortasız kullanıldığı tespit edildiği zamanda cezası normal sigortasız araçlara göre en az 2 kat artırılmalı” diye konuştu.

REKLAM

İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili hareketliliği
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili hareketliliği

Yenikapı-Bandırma seferlerinde bayram yoğunluğu başladı
EKONOMİ
Yenikapı-Bandırma seferlerinde bayram yoğunluğu başladı

İBB'den bayram kararı: 3 gün boyunca ücretsiz olacak
EKONOMİ
İBB'den bayram kararı: 3 gün boyunca ücretsiz olacak

'Bayram tatili' uyarısı: Tavan fiyat uygulamasına dikkat edilmeli
EKONOMİ
'Bayram tatili' uyarısı: Tavan fiyat uygulamasına dikkat edilmeli
Yeni Atak büyüledi

Yeni 'Atak' büyüledi

Jandarma 'Kanuni' ile güneş gibi doğacak.
Hakurka Pençe

Hakurk'a 'Pençe'

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
260 bin kişi saf tuttu

260 bin kişi saf tuttu

Ramazan ayının son cumasına büyük katılım gerçekleşti.
İstanbul'u uçuracak 26 proje

İstanbul'u uçuracak 26 proje

​AK Parti İstanbul adayı Yıldırım, gençlere destek olacak ve istihdamı arttıracak projelerini açıkladı.
Yeni 10 numara

Yeni 10 numara

Galatasaray Belhanda'nın alternatifini belirledi.
Trafik durdu

Trafik durdu

​Bayram tatili başladı, kilometrelerce kuyruk oldu.
Meteoroloji uyardı:<br>Sağanak bekliyoruz

Meteoroloji uyardı:
Sağanak bekliyoruz

Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Zeytinlik talanı

Zeytinlik talanı

​CHP İstanbul adayının parsellediği zeytinlikleri, arsaya çevirip ağaçları kestirdiği ortaya çıktı.
Emaneti ehline<br>vermemiz lazım

Emaneti ehline
vermemiz lazım

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Geleneksel Kadir Gecesi programında halka hitap etti.
Bu bayram kaza<br>haberi yapmayalım

Bu bayram kaza
haberi yapmayalım

​​Bayram tatili süresince trafik tedbirleri yoğunlaştırıldı.
Abdullah Avcı<br>Beşiktaş'ta

Abdullah Avcı
Beşiktaş'ta

Beşiktaş, tecrübeli teknik direktörle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Otoyol ve<br>köprüler ücretsiz

Otoyol ve
köprüler ücretsiz

Bayram tatili boyunca geçişlerden ücret alınmayacak.
Enderun Teravih'i kılınacak

Enderun Teravih'i kılınacak

Yenikapı'daki teravihe 313 bin kişi katılacak.
23 Haziran'ı<br>fırsat görüyorlar

23 Haziran'ı
fırsat görüyorlar

İçişleri Bakanı Soylu'dan açıklamalar.
Bayram<br>trafiği başladı

Bayram
trafiği başladı

Kara, deniz ve hava yolunda yoğunluk var.
Yolumuza<br>devam edeceğiz

Yolumuza
devam edeceğiz

​UBER'in partneri dernek yeni yol haritasını Yeni Şafak'a açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.