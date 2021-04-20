Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi TBMM 10 memur alımı yapacak
BASIN İLAN

TBMM 10 memur alımı yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 10 memur alımı yapacağını duyurdu. Başvurular, 19 Nisan ila 3 Mayıs arasında olacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TBMM 10 memur alımı yapacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yazılı ve sözlü sınavla Kurumumuz arşivlerinde yer alan Osmanlıca arşiv belgelerinin tespiti, çevirisi, düzenlenmesi ve verilecek diğer görevleri yapmak üzere (10) adet memur alınacaktır.

Başvurular,19.04.2021 – 03.05.2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/tbm... internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır

Detaylı bilgi için tıklayınız

Abone Ol Google News
Hurdadan muhteşem dönüşüm

Hurdadan muhteşem dönüşüm

Beş bin TL'ye aldı, 10 bin TL masraf yaptı.
İstanbul, İzmir ve 42 ile uyarı

İstanbul, İzmir ve 42 ile uyarı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Rekabet Kurumundan 32 teşebbüse soruşturma

"Meclis'teki fezlekeler bir an önce karara bağlanmalı."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.