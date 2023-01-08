TBMM Başkanlığı 47 yasama uzman yardımcısı alacak

Ekonomi

Seferberliğe destek artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin "fiyat sabitleme ve indirim" çağrısı market raflarında karşılığını buldu. Zincir marketlerin yanı sıra mahalle bakkalları da milli seferberliğe dahil oldu. Esnaf ise fedakarlıkta bulunup fiyatları sabitleyerek indirim yaptıklarını söylerken, vatandaş da enflasyonla mücadele için atılan bu adımlardan memnun.