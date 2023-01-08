TBMM Başkanlığı 47 yasama uzman yardımcısı alacak

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; yasama uzman yardımcılığı giriş sınavı için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (A) grubu kadrolar için 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) sonuçları esas alınacak. Başvurular 04.01.2023 tarihinde başlayıp 13.01.2023 tarihi mesai bitiminde sona erecek.
Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/tbm... internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.