TBMM Başkanlığından personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde yer alan genel şartları taşımaları, Sınav açılan kadrolar için aranan şartları taşımaları ve belirtilen KPSS puan türünden en az altmış puan almış olmaları, gerekmektedir.

Başvurular, 05.07.2021 – 16.07.2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/tbm... internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup şahsen veya posta yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

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