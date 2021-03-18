TBY Holding İnovasyon Direktörü Alkoçlar: 2023 yılına kadar en az 40 ihraç edilen ürün kazandıracağız

Koronavirüsle birlikte daha da önem kazanan sektörlerin başında gelen ilaç, gıda ve enerji alanında faaliyet gösteren Teknik Bilimsel Yatırımlar (TBY) Holding, 2023 yılına kadar 40 Genel Bitkisel Tıbbi Ürünü ihraç edebileceklerini açıkladı.

TBY Holding, geçtiğimiz günlerde Erdal Can Alkoçlar’ın mucidi olduğu ilaç patentlerinin önemli bir kısmının inhisarı brokeraj haklarını devralmıştı. Ayrıca bir biokütle enerji üretim tesisinin de yüzde 75’lik payını satın almıştı. Son olarak da Erdal Can Alkoçlar, TBY Holding’e Biyosotik İnovasyon Direktörü olarak atandı.

“İhracata yönelik tıbbi ürüne dönüştürebileceğiz”

Holding yönetiminden ayrıldıktan sonra TBY Holding'e İnovasyon Direktörü olarak dönmekten memnun olduğunu belirten Erdal Can Alkoçlar şunları söyledi:

“TBY Holding yaklaşık yüzde 30’unu kendi patentlerimizin oluşturduğu potansiyeli çok yüksek bir patent portföyünün inhisarı brokeraj haklarına sahip. Bize düşen kıymetli tıp akademisyenlerinden oluşan uzman ekibimizle, ilgili buluşların bilimsel yönlerini ihracata yönelik tıbbi ürüne dönüşebilecekleri şekilde tamamlamak. Sonraki süreç ise bu buluşları fonlayacak veya müşterek yatırımcıların iştikakını tesis edecek fikri mülkiyet, brokeraj ekibimizde. Öncelikli hedefimiz 2023 yılına kadar en az 40 ihraç edilen Genel Bitkisel Tıbbi Ürün ve Biyosotik Besin Takviyesi kazandırmak.”

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Çok sayıda uluslararası ilaç patenti bulunan Erdal Can Alkoçlar ve Metehan Yeşil, kısa bir süre yönetim kurulu eş başkanlığını yaptıkları TBY Holding yönetimini Esen Darlan'a devretmiş, kendi ilaç patent portföylerinden 113 patentin brokeraj haklarını 5 seneliğine TBY Holding' e verdi.