T.C. ADANA 14. İCRA DAİRESİ

Dosya No: 2017/10022 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Özellikleri : Adana, Seyhan, Zincirlibağlar Mh.10383 Ada, 11 Parsel, B Blok 3.kat 8 no'lu Nolu Bağ. Böl. Taşınmaz Gürselpaşa Mh. 75379 Sk. Roselandapark B Blok 3.kat D:8 (güney cephesi açık) Seyhan/Adana adresinde bulunmaktadır. Öğretmenler Bul.nın 100 m doğusunda, kıyı boyu caddesinin 600 m kuzeyinde, Real kavşağının 450 m güneyinde bulunmaktadır. Seyhan Belediye imarçapına göre, merkezi iş alanı, E=1,20 yoğunluklu, yençok serbest olduğu görülmektedir. 45/3000 arsa paylıdır. Satışa konu mesken 2 oda 1 salon, mutfak (mutfak salon ile beraber), antre, hol, banyo, wc ve 1 adet balkondan oluşmaktadır. Brüt 125 m2, net 49,50 m2 miktarındadır. 2 oda, salon yerleri parke, antre, hol seramik kaplıdır. 2 odada birer duvarda kağıt kaplama, diğer duvarlarda saten boya bulunmaktadır. Antre ve hol duvarları kağıt kaplıdır. Kapıları ahşap lake olup, balkon kapıları ve pencereleri pvc'dir. Mutfak yer seramik, duvar saten boyadır. Mutfak dolabı hazır mutfak olup tezgah üstü mermerdir. Banyo yerler seramik, duvarlar fayans kaplamadır. Banyoda asma klozet, hilton lavabo ve duşakabin bulunmaktadır. WC yer seramik, duvar fayanstır. Wc'de asma klozet ve yarım ayaklı lavabo bulunmaktadır. Kartonpiyer, antrede asma tavan, kat kaloriferi tesisatı ve vestiyer bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapıdır, bina asansörlüdür.

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Kıymeti : 200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

1. Satış Günü : 02.03.2018 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 27.03.2018 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/A SEYHAN / ADANA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

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5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere gazete ve e-ortam ilanı tebliğ yerine kaim olacaktır. (İİK 127)

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/10022 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:732539 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de