EkonomiTC ADANA 8 İCRA DAİRESİ2016/16785 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
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T.C. ADANA 8. İCRA DAİRESİ 2016/16785 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. ADANA 8. İCRA DAİRESİ

2016/16785 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Adana İl, Seyhan İlçe, 2452 Ada, 48 Parsel, Karalarbucağıyolubağlar mahallesi Mahalle/Köy, 11 kat 21 nolu B.B. mesken Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz tapuda Adana ili Seyhan ilçesi Karalarbucağıyolubağlar mahallesi 2452 ada 48 parsel sayılı 2.004,00 m2 yüzölçümlü, 11. kat 21 nolu bağımsız bölüm daire, 61/2004 arsa paylımesken olarak dosyamız borçlusu adına kayıtlıdır.Mesken daire Mehmet Yalçın Ap.11. katında, Güney - Kuzey - Batı Cphelidir. Mesken daire dört oda, bir salon, mutfak, 2 banyo, tuvalet, üç balkon 1 kiler olarak düzenlenmiş, 180 m2 alanlıdır.

Daire zeminleri seramik kaplama, duvarlar alçı saten, tavanlar kartonpiyerli, kısmen spot aydınlatma tesisatlı ve dolaplar ahşap mobilya cinsinden pencereler plastik doğarama, bir yatak odasında ikinci banyo bulunmaktadır. İklimlendirme odası kiler olarak düzenlenmiştir. Binada çift asansör, yangın merdiveni ve bodurmda otopark mevcuttur.Bağımsız bölüm şehrin gelişen bölgesinde, bulunmakta olup, bağımsız bölümün bulunduğu yapının mevcut hali, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetleri tablosuna göre IV-C sınıfı yapı olduğu kanaatine varılmıştır. Buhali ile arsa ve bina olarak değeri 362.060,00 TL. edeceği Adana 3. İcra Hukuk Mahemesinin 20.04.2017 tarih ve 2017/117 E 2017/347 K. sayılı ilamları ile takdir edilmiş, bu bedel üzerinden ihalesi yapılacaktır.

Adresi : Yenibaraj Mahallesi 68081 Sok. Üzerinde Mehmet Yalçın Ap. 11. Kat D:21 Seyhan / ADANA

Yüzölçümü : 180 m2

Arsa Payı : 61/2044

İmar Durumu : Yok , İnşaat tarzı Seyhan ilçe Belediyesi Emlak istimlak ve Harita Müdürlüğünün 26.12.2016 tarih , 21-10051 sayılı imar çapında:Karalarbucağı mahallesi , 2452 ada, 42 parselinŞehir imar palanında "E=2,40, Maks TAKS=0,

Kıymeti : 362.060,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 06/03/2018 günü 10:50 - 10:55 arası

2. Satış Günü : 03/04/2018 günü 10:50 - 10:55 arası

Satış Yeri : Mezat Salonu (107/B Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/B SEYHAN / ADANA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/16785 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.04/01/2018

Basın:734311 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

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