EkonomiTC AFYONKARAHİSAR İCRA DAİRESİ2017/876 TLMTTAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
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T.C. AFYONKARAHİSAR İCRA DAİRESİ 2017/876 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. AFYONKARAHİSAR İCRA DAİRESİ

2017/876 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 04/01/2018

1.İhale Tarihi : 22/02/2018 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.

2.İhale Tarihi : 12/03/2018 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.

İhale Yeri : Murat Sonkaya Yediemin Oto Parkı- Battal Gazi Mah.1932.Sok No: 40 Afyonkarahisar

No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

Değeri TL.

1 236.556,00 1 %18 Satışa konu araç 03 VK 328 plakalı Mercedes

- Benz marka Axor 3340 Bluetec 5 tipinde

Damperli Kamyon cinsinde 2015 model beyaz

renkil araç olup aracın

Şase No:NMB94216212151599 olup aracın

ruhsatı ve anahtarı yok. Araç üzerinde teyp

ve takograf mevcuttur. Aracın kazalı olduğu,

bilirkişi raporuna göre aracın çalışır ve yürür

hale gelmesi için parçalarının eksik olduğu

ve rapora göre eksik parçalar aşağıda

belirdilmiştir. Ayna Büyük,Ayna Gövdesi,

Kaplama, Jant ( 3 adet), Sağ Kapı Sacı, sağ

ön köşe, silecek Kolu ( 2 adet), 8- Ön Cam,

Sağ- sol tampon, basamak klapesi (2 adet),

basamak ızgarası, eşya gözü, kaplama, ayna

dış, sinyal lambası, far, ön panjur, ön çamurluk,

bluetec yazısı, basamak, sağ kapı camı, stop

lambası, ön cam lastiği, 315/80 R 22.5 10 adet

lastik eksiktir. (Ayrıntılı bilgi ve belgeler

dosyasında mevcuttur.

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

Basın:733135 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

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