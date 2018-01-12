T.C. AFYONKARAHİSAR İCRA DAİRESİ
2017/876 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 04/01/2018
1.İhale Tarihi : 22/02/2018 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2.İhale Tarihi : 12/03/2018 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri : Murat Sonkaya Yediemin Oto Parkı- Battal Gazi Mah.1932.Sok No: 40 Afyonkarahisar
No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Değeri TL.
1 236.556,00 1 %18 Satışa konu araç 03 VK 328 plakalı Mercedes
- Benz marka Axor 3340 Bluetec 5 tipinde
Damperli Kamyon cinsinde 2015 model beyaz
renkil araç olup aracın
Şase No:NMB94216212151599 olup aracın
ruhsatı ve anahtarı yok. Araç üzerinde teyp
ve takograf mevcuttur. Aracın kazalı olduğu,
bilirkişi raporuna göre aracın çalışır ve yürür
hale gelmesi için parçalarının eksik olduğu
ve rapora göre eksik parçalar aşağıda
belirdilmiştir. Ayna Büyük,Ayna Gövdesi,
Kaplama, Jant ( 3 adet), Sağ Kapı Sacı, sağ
ön köşe, silecek Kolu ( 2 adet), 8- Ön Cam,
Sağ- sol tampon, basamak klapesi (2 adet),
basamak ızgarası, eşya gözü, kaplama, ayna
dış, sinyal lambası, far, ön panjur, ön çamurluk,
bluetec yazısı, basamak, sağ kapı camı, stop
lambası, ön cam lastiği, 315/80 R 22.5 10 adet
lastik eksiktir. (Ayrıntılı bilgi ve belgeler
dosyasında mevcuttur.
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
Basın:733135 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de