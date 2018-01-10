T.C. ANKARA 1. İCRA DAİRESİ

2017/10344 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, 42197 Ada, 1 Parsel, ÇAY YOLU-1 Mahalle/Köy, 10 Nolu Bağımsız Bölüm Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Ana Gayrimenkul Özellikleri :

Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çayyolu - 1 Mahallesi, 42197 Ada, 1 Parsel, 8.124,00 m2 yüzölçümlü "Kargir Konut Binası ile A ve B Bloktan Oluşan Betonarme Apartman ve Arsası" olan ana taşınmazın 160/12000 arsa paylı, A Blok, 4. Normal kat (10) bağımsız bölüm numaralı meskenin kıymet takdiri kesinleşmiş olup, tüm takyidatlardan ve şerhlerden ari olarak açık artırma sureti ile satılacaktır.

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Özellikleri;

Bina, Ümit Mahallesi'nde Ankaralılar Caddesi üzerinde Gordion AVM karşısında ara parselde 5 kapı numarasıyla yer alan Durusu Residence'dır. İkiz blok nizamda yapılmış bina bodrum+zemin+20 normal kattan oluşmaktadır. Binanın cepheleri mantolamalı ve sıva üzeri boyalıdır. Binaya giriş Ankaralılar Caddesi'ne göre ön cepheden, zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Binanın giriş kapısı ve rüzgarlık kapısı camlı alüminyum doğrama kapıdır. Girişte danışma mevcuttur. Bina girişinde zemini granit, duvarlar alçı sıva üzeri boyalıdır. Bina merdiven basamak ve sahanlıkları mermer, korkulukları demir doğramadır. Ana gayrimenkul çift asansörlüdür. Zemin katında dükkan, normal katlarında 2'şer daire bulunan ana gayrimenkulde toplam 40 bağımsız bölüm mevcuttur. Binanın spor merkezi, sauna ve jakuzi odası, kapalı garajı ve 24 saat güvenlik hizmeti mevcuttur. Çevre düzenlemesi yapılı ve bakımlıdır. Bölge yol, su, Elektrik, telefon, doğalgaz, otobüs, kanalizasyon gibi her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmakta ve yerleşim alanı içerisinde yer almaktadır.

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A Blok 4. Normal Kat (10) Bağımsız Bölüm Numaralı Mesken:

Meskenin giriş kapısı çelik kapıdır. Bağımsız bölüm mahallen: antre, 4 oda, salon, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu ve 3 balkondan müteşekkildir. Antre zemini seramik, duvarları duvar kağıdı kaplı, tavan kartonpiyerlidir. Salon ve odalarda yer döşemesi lamine parke, duvarları duvar kağıdı kaplı, tavanlar kartonpiyerlidir. Mutfak zemini granit seramik, duvarları duvar kağıdı kaplıdır. Mutfak tezgahı mermerit, tezgah alnı seramik, tezgahın altında ve üstünde laminat kaplama ahşap dolapları mevcuttur. Banyo ve ebeveyn banyosunda zemin ve duvarlar seramik kaplıdır. Banyoda küvet, duş kabini, klozet ve Hilton lavabo; ebeveyn banyosunda duş teknesi, kabini, klozet ve lavabo mevcuttur. Balkonlar zemini seramiktir. Balkonlar cam balkon sistemi ile kapatılmıştır. Pencereler ahşap görünümlü PVC+ısı camlı iç kapılar masif mobilya kapıdır. Bağımsız bölüm merkezi sistem ısıtmalı ve doğalgazlıdır. Meskenin faydalı kullanım alanı içten içe yapılan ölçülere göre 144,00 m2 daire ve 17,00 m2 balkon dahil net 161,00 m2 olarak hesaplanmıştır.

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Adresi : Ümit Mahallesi( Tapu Kaydı Çayyolu ), Ankaralılar Caddesi, Durusu Sitesi, A Blok, No : 5/10 Çankaya Ankara Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 161 m2

Arsa Payı : 160/12000

İmar Durumu : Dosyasında

Kıymeti : 900.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Dosyasında

1. Satış Günü : 15/03/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü : 18/04/2018 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye MERKEZ / ANKARA

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Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/10344 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:733393 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de