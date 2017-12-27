T.C. ANKARA 23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2017/535

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER Ankara ili, Mamak ilçesi,Demirlibahçe Mahallesi 2778 ada 24 parselde kayıtlı taşınmazın 61,86 M2’lik kısmının 2778 ada 29 parselde kayıtlı taşınmazın 11,58 m2'lik kısmının ve varsa üzerindeki muhdesatların Ankara -Gar Kayaş istasyonu arasındaki mevcut 2 hattın 4 hatta çıkarılması projesi Kapsamında demiryolu güzergahına isabet eden taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırılması Bedel Tespiti ve Tescili.

MALİKİN ADI VE SOYADI : 1- MUSA AKKUZU

REKLAM

2-SABİT TURHAN

KAMULAŞTIRMASI YAPAN

İDARENİN ADI : TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :Ankara ili, Mamak ilçesi,Demirlibahçe Mahallesi 2778 ada 24 parselde kayıtlı taşınmazın 61,86 M2’lik kısmının 2778 ada 29 parselde kayıtlı taşınmazın 11,58 m2'lik kısmının ve varsa üzerindeki muhdesatların Ankara -Gar Kayaş istasyonu arasındaki mevcut 2 hattın 4 hatta çıkarılması projesi Kapsamında demiryolu güzergahına isabet eden taşınmazın 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca kamulaştırılması Bedel Tespiti ve Tescili davası olarak mahkememizin 2017/535 esas sayısına dava açılmıştır .

REKLAM

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

Basın:726428 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de