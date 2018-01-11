EkonomiTC ANKARA 29 İCRA DAİRESİ2016/13643 ESASTAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
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T.C. ANKARA 29. İCRA DAİRESİ 2016/13643 ESAS TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Haber MerkeziYeni Şafak

T.C. ANKARA 29. İCRA DAİRESİ

2016/13643 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Ankara İl, Keçiören İlçe, 31188 Ada, 2 Parsel, UFUKTEPE Mahalle/Köy, 7 Nolu Bağımsız Bölüm Ankara İli,Keçiören İlçesi,Ufuktepe Mah.31188 Ada 2 Parsel sayılı 405 m2 yüz ölçümlü,5 katlı betonarme apartman ve arsası ana taşınmaz nitelikli,50/405 arsa paylı,çatı aralı mesken bağımsız bölüm nitelikli,3 kat 7 nolu bağımsız bölüm taşınmaz,bina 1 bodrum,zemin ve 3 normal katlı olup,normal katlarda 2'şer daire olmak üzere toplam 8 daire vardır,asansörü mevcut olup,keşif tarihi itibari ile çalışmadığı tespit edilmiştir.bölgede elektrik,su yolikonalizasyon,otobüs gibi belediye hizmetleri mevcuttur,satışa konu taşınmaz çatı aralı meskendir,giriş katında fiili durum itibari ile 2 oda,salon,antre-koridor,mutfak,wc ve 1 adet balkondan müteşekkildir,balkon mutfak ve salona açılmaktadır,salonda fransız tipi balkonet mevcut olup paslanmaz profil ve cam esaslıdır,çatı katında 2 oda,antre,bano,ebeveyn banyosu ve teras alanı vardır,terasta barbeküsü vardır,salonun ve odaların zemini laminat parke kaplıdır,mutfak,antre,banyo,ebevey banyosu ve tuvalet zemini seramik kaplıdır,salon,mutfak,antre ve odaların duvarları kağıt kaplıdır,mutfağın bir kısım duvarı alçı sıva plastik boya kaplıdır,salon tavanı alçıpan asma tavan esaslı olup spotları henüz takılmamıştır,mutfak,banyo ve tuvalet duvarları tavana kadar seramik kaplıdır,tüm duvar tavan birleşimi kartonpiyer kaplıdır,mutfak mermerit tezgah ve eviye tezgah altında ve üstünde balon kapak mutfak dolabı mevcuttur,tezgah alnı cam seramik kaplıdır,banyoda hilton lavabo,duş teknesi ve kabini,batarya takımı ve klozet yeri vardır,klozet takılı değildir,ebeveyn banyosunda herhangi bir tefrişat takılı değildir,wv seramik lavobo ve tuvalet taşı mevcuttur,iç kapıları dolu kapı lake boyalı pres kapıdır,pencereler ve balkon kapısı pvc esaslıdır,yapılan ölçümler sonucuna kullanım alanı balkon ve teras dahil 160 m2 olarak ölçülmüştür.Detaylı bilgi dosyada mevcut bilirkişi raporundadır.

Adresi : Ufuktepe Mah.771.Sokak 4 Kapı Nolu Bülbül Apartmanı 3.Kat 7 Nolu Çatı aralı mesken Keçiören ANKARA

Yüzölçümü : 405 m2

Arsa Payı : 50/405

İmar Durumu : Mesken olarak kayıtlıdır

Kıymeti : 240.000,00 TL

KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf

Kaydındaki Şerhler: Kaydındaki gibi

1. Satış Günü : 15/02/2018 günü 10:50 - 10:55 arası

2. Satış Günü : 22/03/2018 günü 10:50 - 10:55 arası

Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye MERKEZ / ANKARA

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İİK NUN 127.MADDESİNE GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ :Adresi tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Borçlu Zafer Kaşıkçı'ya (Tayyaroğlu 02/03/1962 Doğumlu) Ödeme emri ve kıymet takdiri ilanen tebliğ edilmiş olup halen mernis adresinin bulunmadığı ve yapılan adres araştırmasında da adresine ulaşılamadığından Tebligat Kanunun 28.Maddesi uyarınca satış ilanı ilanen tebliğ olunur.

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/13643 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:733755 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

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