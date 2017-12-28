T.C. ANKARA 31. İCRA DAİRESİ

2017/7595 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri: 1- Ankara İli, Çankaya İlçesi, Söğütözü Mah, 2180. Cadde, 2177. Sokak 10 dış kapı No lu Via Twins İş Merkezi B Blokun bulunduğu yere rastlayan, imarın 28383 ada, 1 parselini teşkil eden, 14.284,00-m2 arsa üzerine inşa edilen 34/ 14284 arsa paylı B Blok 14. Kat, 93 nolu meskendir. (Tapu kaydında mesken olarak görülmekle birlikte, bağ. böl.ün içinde bulunduğu bina fiilen iş merkezi olarak kullanılmaktadır.) İş Merkezi A ve B olmak üzere 2 bloktan oluşmaktadır: A Blok; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kullanılmaktadır. B Blok; 4 bodrum kat, zemin kat ve 27 normal kattan oluşmaktadır. Binanın cepheleri cam giydirme cephe kaplaması ile kaplanmıştır. Binada 5 kabinli asansör bulunmakta olup 1 adedi servis asansörü olarak kullanılmaktadır. 93 bağ. böl.; giriş kapısı mobilya kaplı çelik kapıdır. Mesken hali hazırda boş ve natamam durumdadır: Bağımsız bölüm onaylı projesine göre; 2 oda, bir oda içinde mutfak ve banyodan oluşmaktadır.Meskenin, alçıpan panel yapı elemanları ile bölümlere ayrılmaya çalışıldığı, tavanlarının asma tavan yapıldığı, zeminin beton olduğu görülmüştür. Bağımsız bölüm Fan coil sistem ısıtmalıdır. Meskenin faydalı net kullanım alanı 92,00-m2.dir. Fiilen, 93 nolu mesken, yan tarafta ki 94 nolu mesken ile birlikte kullanılmak üzere birleştirilmiştir. Bağımsız bölümün ayrıntılı bilgileri dosyada mevcut bilirkişi raporlarında mevcuttur. Muhammen bedel: 736.000,00-TL.

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Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. 2177 Sok. Via Twins Sitesi 10-B Blok, 14. Kat, 93 Bağ Bölüm Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 92,00 m2

Arsa Payı : 34/14284

İmar Durumu : Dosyasındaki gibidir.

Kıymeti : 736.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 07/02/2018 günü 15:05 - 15:10 arası

2. Satış Günü : 08/03/2018 günü 15:05 - 15:10 arası

Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye MERKEZ / ANKARA

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2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri 1- Ankara İli, Çankaya İlçesi, Söğütözü Mah, 2180. Cadde, 2177. Sokak 10 dış kapı No,lu Via Twins İş Merkezi B Blokun bulunduğu yere rastlayan, imarın 28383 ada, 1 parselini teşkil eden, 14.284,00-m2 arsa üzerine inşa edilen 26/ 14284 arsa paylı B Blok 14. Kat, 94 nolu meskendir. (Tapu kaydında mesken olarak görülmekle birlikte, bağ. böl.ün içinde bulunduğu bina fiilen iş merkezi olarak kullanılmaktadır.) İş Merkezi A ve B olmak üzere 2 bloktan oluşmaktadır: A Blok; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kullanılmaktadır. B Blok; 4 bodrum kat, zemin kat ve 27 normal kattan oluşmaktadır. Binanın cepheleri cam giydirme cephe kaplaması ile kaplanmıştır. Binada 5 kabinli asansör bulunmakta olup 1 adedi servis asansörü olarak kullanılmaktadır. 94 bağ. böl.; giriş kapısı mobilya kaplı çelik kapıdır. Mesken hali hazırda boş ve natamam durumdadır: Bağımsız bölüm onaylı projesine göre; salon, mutfak ve banyodan oluşmaktadır. Meskenin, alçıpan panel yapı elemanları ile bölümlere ayrılmaya çalışıldığı, tavanlarının asma tavan yapıldığı, zeminin beton olduğu görülmüştür. Bağımsız bölüm Fan coil sistem ısıtmalıdır. Meskenin faydalı net kullanım alanı 65,00-m2?dir. Fiilen, 94 nolu meskenin, yan tarafta ki 93 nolu mesken ile birlikte kullanılmak üzere birleştirilmiştir. Bağımsız bölümün ayrıntılı bilgileri dosyada mevcut bilirkişi raporlarında mevcuttur. Muhammen bedel: 487.500,00-TL.

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Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. 2177 Sok. Via Twins Sitesi, 10-B Blok, 14. Kat, 94 Bağımsız Bölüm Çankaya / ANKARA

Yüzölçümü : 65,00 m2

Arsa Payı : 26/14284

İmar Durumu : Dosyasındaki gibidir

Kıymeti : 487.500,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü : 07/02/2018 günü 15:25 - 15:30 arası

2. Satış Günü : 08/03/2018 günü 15:25 - 15:30 arası

Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye MERKEZ / ANKARA

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Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

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2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

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6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/7595 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın:727171 www.bik.gov.tr Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de